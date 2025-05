In vetta per un soffio c’è L’amore mio non muore romanzo di non fiction (ossimoro ormai metabolizzato) pubblicato da Einaudi Stile Libero. È letteratura sanguinante, con dentro la ‘ndrangheta, il dolore e l’amore. Segue, al secondo posto, Il mio nome è Emilia del Valle, il nuovo romanzo di Isabel Allende, per Feltrinelli

Al Salone del Libro di Torino, tra una coda per il panino e l’altra per il firmacopie dell’ultima autofiction di un autore con la felpa, mi hanno fermato alcuni lettori (li ringrazio) di questa rubrica per chiedermi conto – con tono inquisitorio, ma affettuoso – dei libri che segnalo.

Perché questi e non altri? La risposta non è estetica ma fenomenologica. (Il gusto è personale, capriccioso, erotico.) Mi affido come ai fondi di caffè ai dati GfK e Nielsen, freddi e inesorabili come un algoritmo che decide cosa stiamo leggendo. Danno conto con precisione delle dimensioni e delle tendenze del mercato editoriale, delle scelte e dei gusti del pubblico dei lettori. Li analizzo e cerco di interpretarli. E del resto, anche la maggioranza che ci governa non mi piace, ma ciò non le impedisce di governare – finché dura.

Così, anche i libri più venduti, talvolta, mi lasciano perplesso, ma ne registro la consistenza. E, quando capita, segnalo l’uscita di titoli belli non solo nel senso editoriale, ma anche in quello estetico, intellettuale, persino sentimentale.

Per un soffio primo Saviano, seconda Allende

Veniamo alla classifica. In vetta per un soffio, grazie ai numerosi passaggi tv, c’è L’amore mio non muore di Roberto Saviano, romanzo di non fiction (ossimoro ormai metabolizzato) pubblicato da Einaudi Stile Libero. È letteratura sanguinante, con dentro la ‘ndrangheta, il dolore e l’amore – che in Italia è sempre un amore che non può essere, che non sa salvarsi, che muore sotto i colpi della realtà. Una storia vera che sfida l’impossibile, farsi leggere mentre si parla di ‘ndrangheta e di amore: roba da sfidare Shakespeare, con un po’ di Calabria in più.

Segue, al secondo posto, Il mio nome è Emilia del Valle, il nuovo romanzo di Isabel Allende, per Feltrinelli. Lei è la scrittrice di lingua spagnola più letta al mondo. E questo è un fatto. Qui ci racconta una storia che inizia a San Francisco alla fine dell’Ottocento dove un aristocratico cileno seduce manzonianamente una monaca irlandese e la mette incinta. Nasce Emilia, che sarà una giovane donna, curiosa e ribelle, che affronta il destino con la grinta di una che non si accontenta di sopravvivere, ma pretende di riscrivere il copione.

Sullo sfondo, la guerra civile cilena del 1891, conflitto poco noto che si riflette nel golpe del ’73 con la tragica fine di Salvador Allende. Un romanzo che riconferma ciò che già sapevamo: la Allende ha una passione inossidabile per le donne forti, audaci, e per l’idea che nella letteratura si intreccino i segreti di famiglia e quelli della storia. Emilia sfida le norme sociali per perseguire la sua passione per la scrittura.

Inizia a scrivere racconti e romanzi d’avventura sotto pseudonimo e finisce per seguire per un giornale la guerra civile. Così si ritrova a Santiago, una città sull’orlo del baratro. Trova violenza, pericolo e morte. Vive gli scontri in prima linea, s’innamora e riprende contatto con il padre biologico in punto di morte. Nel profondo sud del Cile, la terra bellissima dei vulcani, delle foreste, dei fiumi.

La poliziotta in pensione di de Giovanni

Al terzo posto debutta Il pappagallo muto. Una storia di Sara di Maurizio de Giovanni per Rizzoli. Dopo aver creato le serie bestseller del commissario Ricciardi e dei Bastardi di Pizzofalcone, diventata una fiction RAI con Alessandro Gassman, Maurizio de Giovanni, il più prolifico autore italiano, ha dato vita a Sara (questo è il settimo romanzo della serie).

Poliziotta in pensione, ha lavorato in un’unità legata ai Servizi, impegnata in intercettazioni non autorizzate. Il tempo le è scivolato tra le dita mentre ascoltava le storie degli altri. È la donna invisibile che, dal suo archivio nascosto in una Napoli periferica e lunare, ci trascina nel luogo in cui tutti vorremmo essere: in fondo al nostro cuore, anche quando è nero. Anche questa saga letteraria di Maurizio de Giovanni prenderà vita sullo schermo nella serie Netflix Sara: la donna nell’ombra, di prossima uscita. L’hanno presentata al Salone di Torino le attrici protagoniste, Teresa Saponangelo e Claudia Gerini, insieme ai produttori e alla sceneggiatrice della serie.

Consigli di lettura

Consigli di lettura. Sto leggendo due romanzi formidabili, belli e potenti: Malbianco di Mario Desiati (ne discuteremo il 7 giugno al Memoria Festival di Mirandola) e Lo sbilico di Alcide Pierantozzi, entrambi Coralli Einaudi.

Nella saggistica da notare la persistenza di papa Francesco, sempre primo, con la sua autobiografia, Spera, per Mondadori.

