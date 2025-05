Con Delitto di benvenuto l’oftalmologa di Noto Cristina Cassar Scalia entra direttamente al primo posto. Seguono La governante di Csaba dalla Zorza e Roberto Saviano con il romanzo documentario L’amore mio non muore. New entry all’ottavo posto Di madre in figlia, il romanzo di Concita De Gregorio

«Bella accoglienza le ha riservato la città di Noto», cominciò De Bartolomeis. «Neanche il tempo di prendere servizio e ha già sulle spalle una bella gatta da pelare». Scipione allargò le braccia, simulando una sicurezza che si sentiva ben lontano dal possedere. «Rischi del mestiere, signor pretore».

Con Delitto di benvenuto l’oftalmologa di Noto Cristina Cassar Scalia entra direttamente al primo posto per Einaudi Stile libero e ci regala un nuovo irresistibile personaggio: il commissario Scipione Macchiavelli.

Appena trasferito dalla Roma della «dolce vita» alla quieta provincia siciliana degli anni Sessanta, un salto che avrebbe evitato volentieri. Ma il trasferimento è stato imposto dall’alto, e lui sa bene il perché. Peccato non abbia nemmeno il tempo di ambientarsi: subito si trova per le mani una vicenda intricata, che lo mette alla prova come mai era successo.

È il dicembre 1964. Ad accogliere il giovane funzionario di Pubblica sicurezza, oltre a un ambiente per lui quantomeno inusuale, c’è un’indagine assai più complessa di quelle a cui era abituato. Nella capitale ha avuto a che fare con casi non troppo impegnativi; appena arrivato nell’estremo sud della penisola gli tocca occuparsi della misteriosa scomparsa di un notabile del luogo. Per fortuna può contare su una squadra di ottimi elementi, come il maresciallo Calogero Catalano e il brigadiere Francesco Mantuso. E sull’intuito di un’affascinante farmacista, Giulia Marineo, che raccoglie le confidenze dell’intera città e dalla quale Scipione è attratto sin dal primo momento.

Al secondo posto, in ascesa, La governante, il romanzo di Csaba dalla Zorza per Marsilio. Al terzo Roberto Saviano con il romanzo documentario L’amore mio non muore per Einaudi Stile libero.

Il romanzo di Concita De Gregorio

New entry all’ottavo posto Di madre in figlia, il romanzo di Concita De Gregorio per Feltrinelli, che intreccia tre generazioni di donne, tre epoche della storia, tre stagioni della vita. Nelle voci di Marilù, Angela e Adè: subito così vere, così vulnerabili e vive. Marilù abita sull’isola, è una donna che affascina ma un po’ spaventa, perché porta con sé il fatto di essere stata molto libera negli anni più liberi del secolo scorso, gli psichedelici Settanta.

Fin troppo, pensa sua figlia Angela, che sente di averne ricevuto soltanto trascuratezza. Ora Angela si trova costretta a malincuore ad affidarle per tre mesi la figlia Adelaide – che si fa chiamare Adè –, adolescente tanto attiva in Rete quanto insicura nel mondo e nel proprio corpo. In questa lunga estate nonna e nipote si ritrovano insieme dopo dieci anni, si conoscono e si riconoscono, mentre la madre irrompe con telefonate ansiose sul fisso di casa perché, come primo gesto, Marilù ha requisito il cellulare alla ragazza. Per Adè la vacanza non potrebbe cominciare peggio, invece a poco a poco diventa un’avventura.

C’è un segreto di cui la nonna non vuole parlare, qualcosa che riguarda la sua storia familiare, la linea femminile che la precede – sua madre, farmacista in un paesino del Sud, e la madre di sua madre, una guaritrice che è finita a vivere in un convento. Un’antica colpa in questa storia senza colpevoli.

Sul delicato confine fra prendersi cura e avvelenare, le tre, di madre in figlia, provano a capirsi. Ciascuna ha agito con le migliori intenzioni, anche se a volte il rancore, il dolore, l’amore accecano.

Strega europeo e il Booker Prize

Quinto nella straniera Adelphi riporta in classifica Philip Roth – l’altro Roth: fino ad oggi per Adelphi Roth era il cantore della finis Austriae Joseph – con Portnoy (presentato a Torino dalla rock star della letteratura Émmanuel Carrère), uno dei libri più divertenti che siano mai stati scritti, una seduta di psicanalisi trasformata in una sconcia e fragorosa stand up.

Chiuso lunedì il Salone di Torino, gran festa dei libri, col record di 231mila visitatori e tante altre star letterarie come Mircea Cărtărescu, Javier Cercas, Joël Dicker, Valérie Perrin, Yasmina Reza, Scott Turow e Paul Murray, Premio Strega europeo con il più bel libro del 2025, Il giorno dell’ape tradotto da Tommaso Pincio per Einaudi Stile libero.

Heart Lamp di Banu Mushtaq, una raccolta di storie sulle lotte quotidiane delle donne musulmane indiane con mariti, madri e leader religiosi fastidiosi, ha vinto martedì l’International Booker Prize, il principale premio per la narrativa tradotta in inglese. È la prima raccolta di racconti ad aggiudicarsi il prestigioso premio. Il premio è di 50mila sterline, che l’autore e il traduttore si divideranno equamente. Vincenzo Latronico, in finale con Le perfezioni, non ce l’ha fatta.

Mushtaq ha detto che vincere «è come avere mille lucciole che illuminano un unico cielo: brillante e assolutamente collettivo». Il libro, ha aggiunto, «è la mia lettera d’amore all’idea che nessuna storia è “locale” e all’idea che una storia nata sotto un banano nel mio villaggio possa proiettare ombre fino a questo palco di Londra stasera».

