Lettori sì, ma occasionali e distratti da smartphone e tablet. I dati dell’Osservatorio Kids di Aie ci arrivano da Bologna dove la scorsa settimana si è conclusa la Bologna Children’s Book Fair. Il numero è 6. Il 74 per cento di bambini e ragazzi tra 0 e 14 anni non va oltre i sei libri l’anno e quanto al piacere della lettura il voto assegnato è: 6,4. Come a scuola: appena sopra la sufficienza. Non un granché.

Tablet e smartphone sono utilizzati per il triplo del tempo dedicato ai libri; nella fascia tra i 10 e i 14 anni il rapporto libri-smartphone è di un’ora ogni sei. Se da una parte c’è un forte investimento di tempo e risorse da parte degli adulti per avvicinare i più piccoli ai libri fin dai primissimi mesi di vita (e questo si traduce in un numero molto alto di bambini avviati alla lettura e in un mercato particolarmente florido nella fascia 0-5 anni) dall’altra parte la concorrenza di tablet e smartphone rende difficile il passaggio dei bambini e poi dei ragazzi alla lettura autonoma: il mercato cala nelle fasce di età più alte e il disinteresse cresce. Se la capacità (la voglia) di leggere rallenta, proviamo allora con libri facili, leggeri, divertenti.

Per tutti

Se questo è lo sfondo, non stupisce allora, e anzi fa piacere, che il libro primo in classifica, per la seconda settimana dopo la fiammata iniziale, sia il romanzo per ragazzi, capace di parlare ai lettori di tutte le età, La catastrofica vista allo zoo di Joël Dicker per La nave di Teseo. Per di più lettura perfetta per tempi di gite scolastiche di primavera.

Una gita scolastica allo zoo, pochi giorni prima di Natale, da momento di svago e spensieratezza si trasforma in una catastrofe. Josephine, piccola studentessa che ha partecipato alla visita, lo racconta ai genitori portando alla luce che la catastrofe dello zoo è solo l’ultimo anello di una filiera di episodi catastrofici che l’hanno preceduta. Una trama di mistero e tensione, come ben ci ha abituati Dicker, con campiture di ironia. E poi ancora ragazzi che amano il fantasy al secondo posto di Suzanne Collins con L’alba sulla mietitura per Mondadori ambientato per i fan della saga nell’universo di Hunger Games.

Il cozy crime di Piergiorgio Pulixi

New entry di Piergiorgio Pulixi al terzo posto e primo narrativa italiana. Ancora leggerezza. Pulixi è l’autore sardo che ha rilanciato il cozy crime italiano. Quando parliamo di cozy crime, ci riferiamo a delle storie gialle con un mood leggero e godibile. L’ambientazione dei cozy crime è in genere quella di un piccolo centro abitato, in cui tutti conoscono tutti e la vita scorre tranquilla, senza grandi sorprese né tantomeno pericolosi assassini. Come in Se i gatti potessero parlare, Marsilio, un giallo intriso di suspense e ironia, che rende omaggio ai grandi classici del mystery trasformando i lettori nei veri protagonisti di questa crociera del crimine.

Qui c’è il libraio Marzio Montecristo, la cui libreria Les Chats Noirs di Marzio Montecristo è stata scelta come “libreria galleggiante” per un evento esclusivo: il celebre giallista Aristide Galeazzo, uno degli autori più amati e discussi del panorama italiano, scriverà i capitoli finali del suo nuovo romanzo Maestrale di sangue proprio a bordo di una nave da crociera.

La casa editrice Polpicella ha organizzato un tour checircumnavigherà la Sardegna, facendo tappa nei principali porti. A ogni sosta, i lettori saliranno a bordo per assistere a presentazioni sotto le stelle e tornare a terra con una copia autografata.

Il richiamo all’agatachristiano Assassinio sul Nilo è evidente e il marketing dell’editore ci ricama sopra. Marzio, però, non è per nulla entusiasta – detesta Aristide Galeazzo –, tuttavia la libreria naviga in cattive acque, e questa è un’opportunità da non perdere. Così, il libraio si imbarca nell’impresa, portando con sé l’ispettore Caruso, prossimo membro del club di lettura degli “investigatori del martedì”, e le due mascotte feline, Miss Marple e Poirot.

Marzio immagina una vacanza tutto sommato piacevole, ma il viaggio prenderà una piega inaspettata: un omicidio scuote l’atmosfera idilliaca della crociera. Nessuno può lasciare la nave, i sospetti crescono e la tensione si taglia col coltello. Toccherà a Montecristo mettere a frutto anni di letture poliziesche per affrontare un assassino dalla mente brillante, convinto di aver commesso e il delitto perfetto.

Rientra il racconto della Bibbia

Al quarto posto, e primo nella saggistica, rientro di Aldo Cazzullo con Il Dio dei nostri padri per Harper Collins, il libro più venduto dell’anno, col vento in poppa delle quattro serate dedicate al racconto della Bibbia nel suo programma su la 7.

E intanto cominciano uscire alcuni dei libri più attesi della stagione: La strada giovane, primo romanzo di Antonio Albanese per Feltrinelli, e Mie magnifiche maestre di Fabio Genovesi per Mondadori.

