Ci sono tre novità nella classifica dei libri più venduti in Italia questa settimana. La prima è quella di Beppe Severgnini, firma del Corriere e autore amato di numerosi best seller, che guida la carica e si prende il primo posto (anche su Amazon) con il suo saggio Socrate, Agata e il futuro. L’arte di invecchiare con filosofia, per Rizzoli. Un libro divertente, utile in paese invecchiato, dove l’età media cresce e i figli scarseggiano.

Indossare la nostra età

Socrate è Socrate, il futuro è il futuro, Agata è la nipotina treenne di Severgnini che provvede all’educazione del nonno. Oltre a disporre, come tutti bambini di tre anni, di un notevole senso critico. È un libro necessario, ricco di umorismo e di saggezza. Perché viviamo in un ecosistema che prevede il colore dei capelli di Trump e quel punto assieme castano e corvino, un prodigio, che colora quelli di Santanchè. Per strada osserviamo labbra a canotto che nascondono artificiosamente il codice a barre, sopracciglia tatuate a sublimare lo sguardo come Crudelia Demon, volti gonfiati, stirati, mummificati, mortificati da botulino e acido iarulonico. Ecco mi sono sfogato.

La parodia di un’età che non esiste più, la colpevole rimozione della realtà. (Anche per le signore: una fatica notevole obbedire all’imperativo patriarcale di essere fighe a ottant’anni). Ma viviamo in un mondo di vecchi dove tutti pretendono non solo di non morire, ma anche di sembrare giovani a una certa, tra i settanta e gli ottanta (sempre come Trump). Ecco allora, bravo Severgnini che, nel suo amabile manualone per non diventare anziani rompicazzo, ci invita ad indossare con eleganza la nostra età. Qualunque sia.

Per la vecchiaia, occorre la massima attenzione. La chirurgia estetica è una tentazione, ma le persone sagge sanno resistere. Cita Marilyn Monroe che aveva pochi dubbi in proposito. «Non piangere mai per un uomo, ti si sbava il trucco e il tuo mascara vale di più di uno stupido maschio. Voglio invecchiare senza lifting. Per essere leale alla faccia che mi sono creata». Purtroppo Marilyn non ha potuto dimostrare la sua coerenza. Severgnini sì. Che ci avverte sin dall’exergo dell’amato Leo Longanesi che «Non abbiamo più nulla di nuovo da dire: il nuovo è già tutto prenotato dai vecchi che vogliono ringiovanire». E vanno su TikTok, si può chiosare oggi.

Il cattivo invecchiamento è, prima di tutto, un cattivo spettacolo, teatro del ridicolo. Assistere può essere divertente. Ma metterlo in scena? Con l’aiuto di Agata, che gli insegna il disordine quotidiano (e mette i palloncini sul busto di Socrate), Severgnini riflette e filosofeggia sul tempo che passa e gli anni complicati che stiamo attraversando. «Le cose per cui verremo ricordati – scrive – non sono le cariche che abbiamo ricoperto e i successi che abbiamo ottenuto. Sono la generosità, la lealtà, la fantasia, l’ironia. La capacità di farsi le domande giuste».

Serve comprendere il potere della gentilezza, imparare dagli insuccessi, allenare la pazienza, frequentare persone intelligenti e luoghi belli, che porteranno idee fresche. Serve accettare che c’è un tempo per ogni cosa, e la generazione dei figli e dei nipoti ha bisogno di spazio e incoraggiamento. Non di anziani insopportabili. Un libro per giovani critici e anziani autocritici.

Il realismo magico di Offeddu e delle librerie Giunti

La seconda novità è il secondo posto conquistato da Fratelli di chat. Storia segreta del partito di Giorgia Meloni con le rivelazioni del giornalista del Fatto quotidiano Giacomo Salvini, Paperfirst; la terza la new entry di Ciriaco Offeddu con il suo romanzo epico di realismo magico Istella mea, al quarto posto e primo nella narrativa italiana, per Giunti (e per il magico potere delle sue librerie). Ingegnere elettronico con esperienza di manager internazionale Offeddu ha frequentato un master in Creative Writing alla City University di Hong Kong.

Nuoro, primi anni Sessanta: in una Sardegna popolata di cavalieri, pastori e leggende la sua voce ci accompagna in un’ avventura che dalla Sardegna magica e ventosa ci porta fino all’Argentina malinconica degli emigrati, seguendo il destino di donne e uomini dominati da passioni estreme, amori e odi che non si spengono. Il racconto nasce tra lo scontro tra due donne.

A fronteggiarsi sono due modelli di femminilità, quello della sùrbile – maestosa incarnazione leggendaria di colei che, come una vampira, succhia le migliori energie di chi le sta vicino – e quello di una donna innamorata, determinata a vendicare e salvare la “stella” perduta della sua vita. Istella mea è un romanzo visionario nel quale la tradizione letteraria del realismo magico (un po’ murgesco) si mescola a una riflessione sulla potenza del male e sulla possibilità del bene.

Al settimo posto new entry di Cruel. Inganno di Scarlett Starkey, Newton Compton. Un romanzo Wattpad con i quattro fratelli più sexy e crudeli di sempre in un crescendo di desiderio, tradimenti e menzogne.

