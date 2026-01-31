La classifica dei libri

La Sicilia dei Florio, la Sardegna di Pulixi e l’Italia di Carofiglio

Beppe Cottafavieditor
31 gennaio 2026 • 13:57

La saga domina la settimana, poi il nuovo crime Il nido del corvo. Intanto, persi nel 2025 tre milioni di libri di varia, con una flessione del 3 per cento rispetto al 2024. Cipolletta: «Chiudiamo un anno difficile, per la prima volta negli ultimi cinque anni sotto i 100 milioni di copie»

Stefania Auci e la sua saga dei Florio dominano la classifica della settimana con L’alba dei leoni (Nord). La scrittura di Auci — cinematografica — lavora come un montatore invisibile: alterna panoramiche storiche e primi piani personali, in un dispositivo che mira tanto a ricostruire il passato quanto a renderlo emotivamente compatibile con il presente. Nel 1772 Bagnara Calabra è una specie di laboratorio antropologico – quasi verghiano – della sventura: povertà strutturale, geografia ostile, d

Editor e semiologo. Si è formato con Umberto Eco e Paolo Fabbri – è consulente editoriale di Mondadori Libri, dirige la casa editrice digitale Il dondolo del Comune di Modena e il Festival della Satira di Forte dei Marmi. Ha diretto Comix. È responsabile della sezione Idee di Domani.

 