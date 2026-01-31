La Sicilia dei Florio, la Sardegna di Pulixi e l’Italia di Carofiglio

true false

Stefania Auci e la sua saga dei Florio dominano la classifica della settimana con L’alba dei leoni (Nord). La scrittura di Auci — cinematografica — lavora come un montatore invisibile: alterna panoramiche storiche e primi piani personali, in un dispositivo che mira tanto a ricostruire il passato quanto a renderlo emotivamente compatibile con il presente. Nel 1772 Bagnara Calabra è una specie di laboratorio antropologico – quasi verghiano – della sventura: povertà strutturale, geografia ostile, d