Nonostante ben quattro conferme, non poteva che variare la classifica per la seconda serata di Sanremo: si limita infatti a solo 15 cantanti, quelli che si sono esibiti mercoledì, e a votare non sono più i giornalisti, ma le radio e le persone da casa. Ancora una volta, poi, il regolamento prevede che si sappiano solo i primi cinque e in ordine casuale: in questo modo si contribuisce a generare una sensazione di incertezza, sino alla finale.

Intanto c’è un primo verdetto e riguarda le nuove proposte. In finale giovedì ci saranno Alex Wyse e Settembre. Gli altri due finalisti saranno scelti nella serata di giovedì 13 febbraio.

Tornando ai “grandi”, ecco la top five di mercoledì 12 febbraio:

