Ciao mi chiamo Lorenzo di lavoro se così si può dire faccio il poeta se così si può dire come ogni anno quando arriva Sanremo mi gaso perché l’hype collettivo mi fomenta ma poi non me lo guardo mai perché come per la mia vita sentimentale sono rimasto bloccato all’edizione del 1999 quando avevo 15 anni e Sanremo lo conduceva Fabio Fazio insieme a un tale Renato Dulbecco che credo fosse un premio Nobel per qualcosa ma adesso che scrivo queste parole mi sembra impossibile forse è stato tutto un sogno lucido un’allucinazione collettiva un effetto Mandela come il fatto che flintsones si scriva flintstones e non flinstones o che nel 1999 abbia vinto Anna Oxa e insomma torno a guardare Sanremo dopo 26 anni sarà come spiegare a un alieno come funziona la vita sulla terra o ai tuoi genitori che se non va il wifi non è perché hanno troppe foto nel telefono sono sicuro che ci ci divertiremo o forse no chi può dirlo allacciate i divani si parte a stasera ciao!