Qualche giorno fa ero intento a fare ciò che il piccolo e noiosissimo moralista che c’è in me, armato di ditino giudicante, non perde occasione di rimproverare agli altri: col capo chino sul display dello smartphone “scrollavo” all’infinito le immagini di un social network da vecchi, invece di leggere la Recherche in lingua originale, quando il mio sguardo stolido si è improvvisamente rianimato davanti alla foto di una vecchia Fiat Panda 750L verdone, sul cui portellone posteriore qualcuno aveva incollato (ironicamente, voglio sperare) l’adesivo con il logo della Maserati.

Questa madeleine mi ha riportato al tempo perduto in cui, sarà stato il 2002, anch’io avevo fatto qualcosa di simile (ma senza ironia), incollando, sotto il nome dell’utilitaria di seconda mano che avevo appena acquistato, l’adesivo con la mela morsicata del logo di Apple (che potevano sfoggiare solo gli acquirenti di uno degli allora pochi e costosissimi prodotti di Steve Jobs).

Se ho ripensato con compassione a quel ragazzo e alla sua corteccia prefrontale di venticinquenne, non ancora giunta al pieno sviluppo, e poi al rapporto che abbiamo con i loghi e a ciò che possono rappresentare nella nostra vita, è per via del libro Logo In Real Life (Krisis Publishing), scritto da Michele Galluzzo (1985), designer e ricercatore che, nel Novecento, come scrive Chiara Alessi nella prefazione, sarebbe stato definito un “grafico militante” mentre oggi, invece, vai a sapere. Il sottotitolo, infatti, dice Note per una storia sociale della visual identity e già fa intuire perché, pur parlando di grafica, loghi e corporate identity, Galluzzo in realtà parla di società, costume, cultura, controcultura e sottoculture, di diritti, ecologia, minoranze, rendendo la lettura avvincente anche per chi non ha idea di chi siano Paul Rand, Bob Noorda o Massimo Vignelli.

Dal cane a sei zampe di Eni alla P allungata di Pirelli, dalla rivoluzione di Fiorucci all’incredibile vicenda dell’adesivo con l’hippie vagabondo, dai loghi sulle pasticche di ecstasy alla “grafica altra” della comunità LGBTQIA+ passando per Balenciaga, la sinistra antagonista, l’ambientalismo, le contraffazioni e tantissimo altro, le storie di Galluzzo, infatti, cominciano nel punto in cui finiscono le altre storie della grafica, quelle “istituzionali” contenute in quasi tutti i libri di storia della grafica, ovvero dopo il “vissero felici e contenti” con cui si concludono le magnifiche avventure dei grafici famosi, dei loghi da loro creati e dei clienti che glieli avevano commissionati.

Oggetti reali e oggetti culturali

Il punto, nota Galluzzo, è che quella “istituzionale” è molto spesso una narrazione parziale, limitata al processo creativo di cui sono protagonisti i grafici “eroi” e in cui i loghi sono raccontati “come oggetti intonsi, da ammirare” come quelle che Umberto Eco definiva "opere d’arte chiuse”. Galluzzo, invece, apre, incentrando il suo racconto su ciò che succede ai loghi dopo, quando escono dagli studi grafici e dai manuali di corporate identity per scontrarsi con il mondo reale, la moda, la politica, la cultura, insomma, la “real life” del titolo, e «finiscono per prendere strade impreviste», un po’ come capita alle canzoni, ai libri, ai film, a tutte le opere d’arte, che, tagliato il cordone ombelicale con l’autore, ognuno di noi è libero di interpretare come gli pare.

Galluzzo quindi non si sofferma più di tanto sulla creazione dei loghi famosi quanto sulla «appropriazione da parte dell’utente finale», sulle falsificazioni, le citazioni, le storpiature, le critiche, gli omaggi… La definisce «una storia sociale», perché i loghi sono qui intesi come «oggetti culturali agganciati al mondo reale» e alle nostre vite, nelle quali entrano dagli schermi di tv e smartphone, dalle pagine dei giornali, dai poster che tappezzano le città in cui viviamo.

«Cosa circonda quei poster?», si chiedeva il grande artista e critico d’arte John Berger, e si rispondeva «Dietro la carta ci sono i nostri bisogni. […] Ciò che circonda l’immagine pubblicitaria siamo noi, così come siamo». Galluzzo parte da quella domanda e sostituisce la parola “poster” con la parola “loghi” ma la risposta è la stessa: dietro i loghi ci siamo noi, gli “utenti finali” e spesso siamo partecipanti attivi alla costruzione del messaggio e all’evoluzione dei marchi e del graphic design.

Il libro (che sul dorso sfoggia il logo contraffatto dell’editore Adelphi) non è il primo a calare la storia dei progetti di design all’interno della sfera pubblica: Galluzzo stesso sottolinea l’importanza di Graphic Design History: A Critical Guide, delle storiche Johanna Drucker e Emily McVarish che, nel 2009, accesero i riflettori anche sull’altro, enorme, elefante nella stanza della grafica (per non parlare della pubblicità), rimarcando «la mancanza di informazioni rispetto al rapporto intessuto tra i designer […] con i committenti», sollevando «dubbi sull’etica dei designer coinvolti» e indagando «sulle implicazioni sociali, economiche, politiche e ambientali dei loghi». Temi di cui non si parla quasi mai nei testi istituzionali, il cui racconto «si focalizza sugli artefatti e sui suoi progettisti» e «cela casi di fallimenti o di connivenze con politiche di impresa di dubbia moralità».

Il ritorno della logomania

Dubbia moralità che spesso è tra le ragioni per cui molti loghi, usciti dagli studi, vengono stravolti, boicottati, usati come strumento di lotta contro le stesse aziende che identificano. Ma questa è solo una delle storie raccontate da Galluzzo, dato che «negli ultimi vent’anni, la società è [stata] attraversata da fenomeni sociali in cui il riutilizzo di loghi ha giocato un ruolo determinante»: la vaporwave, Occupy Wall Street, il ritorno della “logomania” nella moda, i meme sui social network. «Questi fenomeni […] ci ricordano che […] non esistono solo i designer, ma anche il pubblico a cui i progetti si rivolgono».

Avendo scelto questo punto di vista, il libro finisce per parlare di società, di costume, di politica, di cultura, di moda, persino di ricordi personali, come quello di Galluzzo, che ripensa a quando, «da piccolo mia mamma scuciva i coccodrilli Lacoste dai capi ormai consunti e li ricuciva [...] su polo nuove, senza marca, comprate a buon prezzo».

Altra madeleine che mi riporta ancora più indietro nel tempo, a un’altra pagina piuttosto imbarazzante della mia vita e del mio rapporto con i loghi, quando, verso la fine degli anni Ottanta, tredicenne in un paesino del profondo sud, anelavo a essere un paninaro. La grande fortuna di noi nati nel Novecento è che siamo stati adolescenti quando ancora non esistevano i telefoni che facevano le foto né i social su cui pubblicarle a futura ed eterna memoria. Dei nostri crimini adolescenziali non sono rimaste che poche tracce sul fondo delle nostre coscienze e all’interno di vecchie scatole di scarpe, dimenticate in cantina, aprendo le quali i perplessissimi archeologi del ventottesimo secolo cercheranno di risolvere il mistero di cosa ci passava per la testa in quegli anni di “riflusso”.

«È davvero imbarazzante riconoscere che uno dei rari contributi allo street style offerto dalla nostra penisola siano stati i paninari», scriveva nel 2009 Matteo Guarnaccia nel suo saggio sulle controculture Ribelli con stile (ShaKe) e questo già basterebbe per farmi ripensare con ancora più compassione al ragazzino che sono stato, alla sua corteccia prefrontale di tredicenne e all’enorme valore che i loghi avevano nella mia esistenza di adolescente poco ricco che voleva solo essere accettato, inconsapevole di essere nient’altro che carne da cannone del consumismo che in quegli anni trionfava definitivamente.

Ero i loghi che indossavo e ci credevo pure. Poi, con gli anni, la corteccia prefrontale si è formata e anche se oggi cerco di non indossare niente che abbia un logo, quando il piccolo moralista che è in me agita il suo ditino giudicante all’indirizzo dei ragazzini che incrocio per strada, col borsello di Vuitton o lo smartphone da mille euro, gli do dei coppini dietro la nuca e gli dico di fare poco lo splendido.

