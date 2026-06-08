Davvero i film si sono sbiaditi? È il trionfo dei colori tenui

Non è difficile avere l’impressione che il cinema e la serialità di qualità abbiano rinunciato a toni accesi. Da almeno un decennio la colorazione è diventata poco satura: questa non è però una perdita, anzi
Il diavolo veste Prada 2 ha i colori sbiaditi delle produzioni televisive; una produzione televisiva come la nuova serie su Harry Potter già dal trailer mostra colori volutamente poco brillanti, che danno alla pelle un colorito biancastro; Dune, i due film di fantascienza con Timothée Chalamet, sono color sabbia come il pianeta che li ospita; The Mandalorian and Grogu, il nuovo film tratto dal mondo di Guerre stellari adesso al cinema, ha come colore dominante il grigio; internet commenta che (a