Era nato come l’evento di un bar nelle Marche, ma è ormai diventato un fenomeno tale da avere praticamente la stessa popolarità di Sanremo. Eccone la storia, le regole, la spiegazione di come ci si iscrive e soprattutto la strategia migliore per non farsi trovare impreparati

Dal 27 dicembre ci si può iscrivere al Fantasanremo ed è un momento che era atteso da molti italiani. Perché ci sono tradizioni che si costruiscono su altre tradizioni: questo “fenomeno social” non ha fatto altro che prendere la più importante ricorrenza popolare italiana – il festival di Sanremo, appunto – e costruirci sopra, quasi per caso, un nuovo modo per viverla.

In sintesi, ci sono regole simili al fantacalcio: chi si iscrive può formare la sua squadra pescando fra i cantanti (ognuno valutato in modo diverso) e ricevere così un punteggio sulla base del loro comportamento.

Bonus e malus

Però l’aspetto davvero originale è un altro. Ovvero, il fatto che la maggior parte dei “bonus” (punti in più) e dei “malus” (punti in meno) risentono davvero di quello che fanno i cantanti a Sanremo, all’Ariston e fuori. Così nel 2022 il Fantasanremo è diventato così popolare sui social network, che gli stessi artisti hanno cercato di far guadagnare punti a chi li aveva scelti. Spesso in modo bizzarro.

Ormai ci sono persone che guardano Sanremo principalmente per questo, sfidando amici, parenti o colleghi a scegliere la migliore formazione di cantanti possibile.

La storia del Fantasanremo

La storia del Fantasanremo inzia con Papalina, soprannome del leggendario gestore del bar Corva, un piccolo locale di Porto Sant’Elpidio, nelle Marche. È stato lui a inventarsi qualche anno fa questa iniziativa, una sorta di riedizione musicale del fantacalcio. Funziona così: ogni concorrente ha a disposizione 100 baudi, con i quali può “acquistare” cinque artisti del festival.

Ognuno di loro è quotato diversamente e riceve poi una valutazione. Per qualche anno il gioco era uno degli eventi proposti dal bar, si dice con un prosciutto messo a disposizione del vincitore. Poi c’è stata la pandemia e la decisione di trasferire il FantaSanremo (e poi il FantaEurovision) in una versione virtuale ne ha aumentato la popolarità.

Nel 2022 al termine delle iscrizioni si erano registrate quasi 500mila squadre, secondo uno degli organizzatori. Il FantaSanremo – da piccolo evento goliardico di un bar di provincia – è diventato un evento nazionale.

Come ci si iscrive

L’iscrizione si può fare sul sito ufficiale dalle 12 del 27 dicembre. Sempre sul sito si possono organizzare delle “leghe” private, sfidando direttamente in una classifica le persone che si conoscono.

Le quotazioni

Queste sono le quotazioni dei vari cantanti in gara. Ogni iscritto ha a disposizione 100 baudi (moneta virtuale del fantasanremo) da utilizzare per scegliere i suoi cinque cantanti:

Anna Oxa: 18 baudi

Ariete: 21 baudi

Articolo 31: 21 baudi

Coma_Cose: 20 baudi

Elodie: 24 baudi

Gianluca Grignani: 20 baudi

Giorgia: 25 baudi

I Cugini di Campagna: 21 baudi

Lazza: 22 baudi

Lda: 21 baudi

Leo Gassmann: 18 baudi

Levante: 20 baudi

Madame: 22 baudi

Mara Sattei: 21 baudi

Marco Mengoni: 26 baudi

Modà: 18 baudi

Mr. Rain: 19 baudi

Paola & Chiara: 22 baudi

Rosa Chemical: 19 baudi

Tananai: 22 baudi

Ultimo: 27 baudi

gIANMARIA: 17 baudi

Shari: 17 baudi

Colla Zio: 16 baudi

Olly: 16 baudi

Sethu: 16 baudi

Will: 16 baudi

La strategia migliore

Considerando che l’obiettivo principale – e la vera difficoltà – è riuscire a far quadrare i conti in base alle quotazioni, c’è un aspetto da tenere in considerazione. I punti si guadagnano in due modi principali: in base alle posizioni in classifica dei cantanti e in base ai loro comportamenti.

La “squadra migliore” dovrebbe tenere conto di questo giusto mix, avendo magari una “testa di serie” che ha speranza di vincere (Ultimo, Giorgia o Marco Mengoni, ad esempio) e altri minori che potrebbero però avere la giusta indole per i comportamenti originali sul palco. Nel 2022 Emma ha ottenuto 50 punti facendosi inseguire dai carabinieri. Highsnob e Hu ne hanno presi 30 facendo esercizi a corpo libero sul palco.

Un “buon acquisto” può dunque essere Gianluca Grignani, per la sua natura imprevedibile, ma anche Tananai, sempre molto attento a quello che accade sui social. In generale, è meglio puntare sui giovani che hanno già una carriera avviata (come Lda). Ma anche gli Articolo 31 potrebbero approfittare della visibilità che porta il fantasanremo.

I bonus e i malus

Tralasciando i punti assegnati per le posizioni in classifica, alcuni dei bonus e dei malus sono questi:

Bonus

Tananai si classifica Ultimo +100

Ultimo si classifica Tananai + ∞

Cugini di Campagna 22esimi +22

31 punti in serata per gli Articolo 31 +31

Cosplay dei Måneskin +20

Olly duetta con Benji nella serata delle cover +18

Duetto con i Jalisse nella serata delle cover – Fiumi di punti

Primo artista ad esibirsi (ogni serata) +10

Artista presentato da co-conduttore +5

Artista presentato da ospite +10

Artista presentato da ospite internazionale +15

Batti cinque con Gianni Morandi +10

Dirige l'orchestra il Maestro Beppe Vessicchio +25

Bonus Dargen: l'artista indossa occhiali da sole +5

Bonus Pelù: l'artista sottrae borsetta o effetto personale a un membro del pubblico +20

Artista scalzo +5

Scapezzolata: capezzolo in vista, il vedononvedo non conta +10 (per ogni capezzolo)

Mic drop +20

Ballerini +10

Performer (altri tipi di esibizioni con la partecipazione di performer non in gara esclusi i ballerini) +15

Ombelico in bella vista (con il piercing raddoppia) +5

L'artista indossa maschere +10

Fiore vero o finto tra i capelli veri o finti +10

L'artista suona anche uno strumento (nei gruppi il bonus è valido solo per il cantante, non per gli eventuali coristi) +10

Artista dignitosamente brillo, veramente euforico e/o particolarmente allegro +20

Twerking +10

Fiamme, fuoco e/o scintille +10

L'artista si bagna +10

Pioggia di coriandoli o simili +20

Proiezioni nostalgiche di cantanti del passato durante l'esibizione +10

Bonus Maracaibo (trenino del pubblico) +30

Bacio sulla guancia (sulla bocca raddoppia, alla francese triplica) +5

L'artista bacia la telecamera (deve esserci il contatto tra labbra e apparecchio) +15

Stage diving +50

Invasione di palco non programmata +50

Perdita dei sensi +50

Bonus Rave: più di 49 persone sul palco, esclusa l'orchestra – fino a 6 (anni)

Bonus Gubbio – 50 +iva

Parole di ringraziamento post-esibizione +5

Commozione con evidente lacrimazione +10

Parolacce +10

Dichiarazioni, gesti o simboli pro femminismo +10

Dichiarazioni, gesti o simboli pro LGBTQIA+ +10

Dichiarazioni, gesti o simboli a favore della pace e/o contro la guerra +10

Dichiarazioni, gesti o simboli a favore della sostenibilità ambientale +10

Ultimo artista ad esibirsi (ogni serata) +10

Malus

L'artista dice “FantaSanremo” sul palco -10

Il presentatore sbaglia il titolo della canzone durante la presentazione pre-esibizione -15

Il presentatore sbaglia il nome dell'artista durante la presentazione pre-esibizione -10

Il presentatore sbaglia il nome degli autori, compositori e/o del direttore d'orchestra durante la presentazione pre-esibizione -5

L'artista non scende la scalinata dell'Ariston (pre-esibizione) -5

Inciampo sulla scalinata (pre-esibizione) -30

Caduta sulla scalinata (pre-esibizione) -50

L'artista dimentica parole del testo della propria canzone in gara facendo scena muta o farfugliando per qualche secondo -10

L'artista si siede sulle scale o a terra (non vale se si siede per sdraiarsi) -5

L'artista indossa un cappello -5

All'artista cade accidentalmente il microfono o l'asta del microfono -10

Rottura o strappo involontari dell'abito -20

Inciampo o caduta durante l'esibizione -20

L'artista rompe volontariamente strumenti -25

Caduta o spostamento vistoso della dentiera -25

Caduta del parrucchino o spostamento del riporto -25

Litiga con il pubblico -25

Fischi di disapprovazione del pubblico dell'Ariston chiaramente udibili -30

Discorso e/o battute di carattere discriminatorio -30

Problemi tecnici che causano l'interruzione del brano -50

L'artista utilizza un'esibizione pre-registrata perché non può esibirsi in presenza -50

Bestemmia in diretta (“visto col barchino” raddoppia) -66.6

Canzone e/o artista squalificati -100

Altri bonus si trovano sul sito ufficiale o saranno resi noti “a sorpresa” solo nella settimana del Festival.

