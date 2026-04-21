Cronache di un fine settimana senza scrolling

Per una sfida, venerdì mi sono staccata dai social per quattro ore, sabato per otto e poi domenica per 24. Un’esperienza abbastanza liberatoria, ma in cui ho capito quanti spunti e pensieri regaliamo all’algoritmo

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Toccare l’erba. Questo è il consiglio che si dà alle persone “cronicamente online”, espressione tipica del gergo idiosincratico di internet. La si usa con tono sprezzante perlopiù verso chi dimostra di avere fin troppo tempo da buttare in beghe virtuali, cioè quelle spirali di risentimento che risucchiano gli utenti del fu Twitter, Instagram, Facebook o TikTok e li imprigionano dentro a un algoritmo a misura di rage-bait. È così che mi sono sentita quando mi è stato proposto di aderire allo Scro