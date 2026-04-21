scroll off sunday

Cronache di un fine settimana senza scrolling

Alice Valeria Oliveri
21 aprile 2026 • 18:46

Per una sfida, venerdì mi sono staccata dai social per quattro ore, sabato per otto e poi domenica per 24. Un’esperienza abbastanza liberatoria, ma in cui ho capito quanti spunti e pensieri regaliamo all’algoritmo

Toccare l’erba. Questo è il consiglio che si dà alle persone “cronicamente online”, espressione tipica del gergo idiosincratico di internet. La si usa con tono sprezzante perlopiù verso chi dimostra di avere fin troppo tempo da buttare in beghe virtuali, cioè quelle spirali di risentimento che risucchiano gli utenti del fu Twitter, Instagram, Facebook o TikTok e li imprigionano dentro a un algoritmo a misura di rage-bait. È così che mi sono sentita quando mi è stato proposto di aderire allo Scro

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Alice Valeria Oliveri
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Scrittrice