La connessione tra New York e Santiago: geografia politica musicale di Nicolas Jaar

Sono passati quasi dieci anni dall’uscita di Sirens, e la linea personale e immaginaria con cui Jaar ha provato a connettere New York e Santiago si è estesa, è arrivata nelle radio sotterranee, nei musei della memoria, nelle strade nascoste che non hanno nome
Un po’ di anni fa, ascoltando Sirens di Nicolas Jaar, ho sentito che la musica stava facendo qualcosa di speciale, connettere due terre distanti che facevano parte dell’identità di un solo musicista. Sirens, uscito nel 2016, era il secondo album solista del produttore cileno-statunitense: con questo disco Jaar stava sperimentando qualcosa di nuovo. Musicalmente Sirens era un tentativo per la musica elettronica di farsi politica o – come diceva Jaar stesso – di far ballare nei club la gente col c