Drammi, avventure, gialli: letture per tutto l’anno

Si può riprendere in mano Graham Greene o viaggiare nel passato con il maestro Ken Follett. Ma anche affrontare un saggio bello come un romanzo oppure tornare sull’isola di Mompracen
Domenica Su pressanti richieste, ecco qualche consiglio di lettura. Comincio da Rinnamorarsi. Cronaca di sentimenti veri e immaginari di Pupi Avati (Solferino). Vi si racconta di tutto, come promesso dal sottotitolo, ovviamente c’è l’amore del cinema, ma soprattutto c’è il cinema dell’amore (degli amori). È un libro sulla vita e sulla morte, passando per la vecchiaia, fresco come una rosa e detto a bassa voce, la voce del suggeritore a teatro, o del compagno di scuola che passava la risposta dur