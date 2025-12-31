2016-2026

Cor Veleno: «In ogni rima scritta da Primo c’è un riflesso della sua vita»

Emanuela Del Frate
31 dicembre 2025 • 07:00

Grandi Numeri, Squarta e Gabbo con David Belardi hanno condiviso quello che per lui era tutto, il rap. E continuano a portare avanti il progetto a cui hanno dato vita insieme «perché la sua musica deve suonare ancora». Attraverso i loro ricordi ripercorrono una «storia antica» e l’evoluzione di un artista che, non ha mai voluto essere una bandiera e che, ancora oggi, «fa stare scomodo» chi lo ascolta

«Ogni momento che Primo ha vissuto ha avuto un riflesso in una sua rima», ricorda Grandi Numeri. «Non tutti riescono a trasformare una passione in una carriera, ma lui ha iniziato a farlo con tanta umiltà e ha saputo dare il suo imprinting alla scena». Dimostrando di portare «a pieno titolo» il nome scelto. Grandi Numeri, Squarta e Gabbo sono i Cor Veleno e con Primo hanno condiviso tutto. Un tutto che parte e resta nell’hip hop. Un’amicizia che risale alla «notte dei tempi» quella con Grandi, «

Per continuare a leggere questo articolo

Emanuela Del Frate
Emanuela Del Frate
Emanuela Del Frate

Giornalista professionista si occupa da sempre di giornalismo digitale, movimenti, musica e social. Prima di approdare a Domani ha lavorato a Un Ponte per, Manifestolibri, Radio Rai, Liberazione, Rivista Romanista e, per molti anni a Repubblica dove ha attraversato Musica!, il mensile XL e Re-Le inchieste. É stata consulente del Ministero per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica. Con altre e altri colleghi appassionati di "archeologia informatica" ha ricostruito la storia del progetto Indymedia Italia nel libro "Millennium Bug" (Alegre), premio Calcata per il giornalismo digitale nel 2021