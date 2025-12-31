Cor Veleno: «In ogni rima scritta da Primo c’è un riflesso della sua vita»

Grandi Numeri, Squarta e Gabbo con David Belardi hanno condiviso quello che per lui era tutto, il rap. E continuano a portare avanti il progetto a cui hanno dato vita insieme «perché la sua musica deve suonare ancora». Attraverso i loro ricordi ripercorrono una «storia antica» e l’evoluzione di un artista che, non ha mai voluto essere una bandiera e che, ancora oggi, «fa stare scomodo» chi lo ascolta

«Ogni momento che Primo ha vissuto ha avuto un riflesso in una sua rima», ricorda Grandi Numeri. «Non tutti riescono a trasformare una passione in una carriera, ma lui ha iniziato a farlo con tanta umiltà e ha saputo dare il suo imprinting alla scena». Dimostrando di portare «a pieno titolo» il nome scelto. Grandi Numeri, Squarta e Gabbo sono i Cor Veleno e con Primo hanno condiviso tutto. Un tutto che parte e resta nell’hip hop. Un’amicizia che risale alla «notte dei tempi» quella con Grandi, «