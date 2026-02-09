Cosa pensano oggi le ragazze? Rileggere un’inchiesta del 1966

Nel 1966 un numero del giornalino scolastico del liceo Parini di Milano aveva fatto scalpore Quella storia, parte anche del nostro presente, è raccontata nel libro di Gianmichele Laino, da poco pubblicato da Ponte alle Grazie

«L’educazione sessuale nella scuola (…) è assolutamente necessaria per una modifica nella mentalità verso moltissimi problemi». «La coscienza da parte delle ragazze adolescenti si è sviluppata grazie a un’educazione sesso-affettiva da parte della famiglia e in minor percentuale della scuola, che dovrebbe impegnarsi di più». Sessant’anni separano questi due virgolettati. Le prime battute sono tratte da Che cosa pensano le ragazze di oggi?, inchiesta curata da Marco Sossano, Claudia Beltramo Ceppi