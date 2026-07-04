Cosa succede dopo la body positivity? I corpi delle modelle tra pressioni e nuove tutele

Quando un certo modello fisico diventa un obiettivo, il cibo rappresenta uno degli strumenti attraverso cui modificare il proprio aspetto per avvicinarsi a quel modello. Chi lavora nel settore della moda è sottoposto a una pressione verso la magrezza: un rischio professionale per cui si è cominciato ad affrontare il tema a livello di “regole”

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di come la lingua della moda si intreccia con quella del settore gastronomico, dalla foodification dei vestiti alle collaborazioni tra grandi chef e maison. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, i