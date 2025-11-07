Cos’è una cena senza colonna sonora?

Dal silenzio invocato da Nicola Piovani ai ristoranti che trasformano il suono in esperienza sensoriale. Tra comfort acustico, licenze e playlist d’autore, il tappeto sonoro divide ma racconta l’evoluzione dei ristoranti
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: il tema del numero di questo mese è cucina abitabile. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. Vi prego, spegne