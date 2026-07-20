il disco Nuda proprietà

Così rivive la Milano da bere. La musica divertente di Popa

Foto di Paolo Zerbini
Foto di Paolo Zerbini
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giulia marchina
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20 luglio 2026 • 18:49Aggiornato, 20 luglio 2026 • 19:24

Maria Popadnicenko è un’artista di origini lituane, ma ormai milanese: da anni vive e lavora in Italia. Si è occupata di moda, ora fa la cantante: nel suo disco cita Gianni De Michelis e si ispira alle sciure

C’è una ragazza lituana che chiede a Gianni dove andare a ballare. Sì, De Michelis, l’ex ministro, quello del partito socialista e di Mani Pulite. Ma anche grand viveur che sul finire degli anni Ottanta si era inventato un antesignano Trip Advisor per recensire discoteche, pubblicando il libro, Dove andiamo a ballare questa sera?, oggi introvabile. Popa da quasi vent’anni vive in Italia, e gli italiani se li è studiati ben bene. Con un nome d’arte che è il diminutivo del suo lungo cognome, Popad

giulia marchina