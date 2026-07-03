Cosmetici, il nuovo comfort (beauty) food

Creme che sanno di miele, profumi che sanno di torta, sieri da bere come integratori: e se la skin care fosse il nuovo tormentone gastronomico? La foodification ha investito tutto il settore cosmetico, con una serie di meccanismi che agiscono (a volte in modo anche subdolo) sul nostro cervello

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di come la lingua della moda si intreccia con quella del settore gastronomico, dalla foodification dei vestiti alle collaborazioni tra grandi chef e maison. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, i