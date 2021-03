È finalmente la sera della musica, dopo tanto cianciare. Questa sera alcuni bravi cantanti e band canteranno delle belle canzoni, delle bellissime canzoni, o dei capolavori assoluti.

Quindi si è deciso che stasera vi offriremo una breve guida ai pezzi originali, completi di link per andarveli ad ascoltare - a cura della nostra valente redazione - mentre il sottoscritto aggiungerà, se e solo se li riterrà completamente superflui, dei brevi corsivi a commento, qui e lì.

Vogliatevi molto bene e non pensate al PD. Alla peggio, date la colpa a Sanremo.

La cronaca

22:07- Bugo: “Un'avventura” (Lucio Battisti) feat. Pinguini Tattici Nucleari

Lucio Battisti non ha bisogno di presentazioni. Un’avventura è stata la sua unica apparizione al Festival di Sanremo (un’altra canzone scelta “a tema”). Arrivò nono. Ma la storia dimostra che non ha importanza. Bugo ha deciso di giocare la carta dei giovani, i Pinguini sono stati la rivelazione dello scorso Sanremo con “Ringo Starr”, fanno parte dell’indie che piace a chi ascolta tutt’altro.

Mio figlio qui accanto dice che Bugo sta stonando; a me non importa, quello che importa è la immane tristezza del mood. Ma perchè? Temo che sarà la domanda che ricorrerà più volte in questi miei brevi e tristi commenti. Poi sti tamburoni che mimano energia che non c’è. E allora inizia a essere troppo il tamburone e la stonatura tremenda, ma che cazzo, non sarebbero passati in nessun talent, ma nemmeno ai precasting con gli autori.

23:05 – Fasma: “La fine” (Nesli) con Nesli

Un duo di rapper, la nuova guardia, Fasma, nato nel 1996, con la vecchia nuova, Nesli, pseudonimo di Francesco Tarducci, del 1980. Nesli è cantautore, rapper e produttore discografico italiano, tra l’altro anche fratello minore del rapper Fabri Fibra – anche se non si parlano più. La canzone è del 2009 ed è stata reinterpretata anche da Tiziano Ferro. L’interpretazione è stata ripetuta dopo i problemi tecnici.

21:41 – Extraliscio feat. Davide Toffolo: “Medley Rosamunda” con Peter Pichler

La hit delle balere Sanremo con il “Medley Rosamunda” composto da “Romagna Mia”, “Casatchok” e “Rosamunda”.

L’ispirazione per Rosamunda dalla versione dell’attrice e interprete Gabriella Ferri. Qualcosa di simile a Edith Piaf, ma romana e votata alle canzoni italiane, romane, napoletane e no.

Con loro Peter Pichler, uno dei pochi al mondo in grado di suonare, ma soprattutto di comporre, con il Trautonium. L’antesignano del sintetizzatore.

21:29 – Francesco Renga: “Una ragione di più” (Ornella Vanoni) con Casadilego

Torna la signora della musica italiana con un brano scritto da Franco Califano. Il pezzo è del 1969:

Sai, c'è una ragione di più

Per dirti che vado via

Vado e porto anche con me

La tua malinconia

Renga canta con una delle partecipanti all’ultimo X-Factor, Casadilego, classe 2003.

Allora, davvero: Renga che canta UNA DELLE MIE CANZONI PREFERITE, la perfezione, l’eleganza di questo pezzo e la meraviglia della Vanoni, la sensualità del testo, quelle mani… e il viso e il vocione di Renga. Ma perchè questo strazio? Dai, per cortesia. Aspetta. Casadilego, gorgheggia un po’ troppo ma è un sollievo dopo il barbudos virilissimo. Povera però: il premio per aver vinto X Factor è fare questa cosa con Renga. Ci vuole qualcuno che mi tenga le mani.

Ora spengo tutto e rimetto il video sopra, la Vanoni che la canta in Tv, tre minuti di gioia effimera ed eterna.

A work of art is a joy forever.

21:20 – Fulminacci: “Penso positivo” (Jovanotti) con Valerio Lundini e Roy Paci

“Penso positivo, il detersivo di Jovanotti vi offre” il singolo tratto dal primo album di Jovanotti, il cantautore e rapper. Cominciava così il video. Era l’anno 1993, da allora l’artista non è mai tramontato così come il brano “Penso Positivo”.

Nel “duetto” un comico, Valerio Lundini, e il trombettista, Roy Paci.

Eh beh, non facile fare i pezzi di Jova, ma hey il ragazzo ci mette dell’energia, e il tacet era figo così come l’attacco da batterista e la tromba di Paci ci sta di brutto. L’intervento di Lundini poi abbastanza geniale: la nota a piè pagina nerd-assurdista al testo di Lorenzo fa molto ridere. Un po’ meno la chiusa su pandemia, ma so’ ragazzi, va bene così.

21:15 – Noemi: “Prima di andare via” (Neffa) con Neffa

Il pezzo funk-soul di Neffa “Prima di andare via” è il primo singolo estratto dall'album “I molteplici mondi di Giovanni, il cantante Neffa” del 2003. Il cantante ha raggiunto la fama nel 2001, partecipando a Sanremo nel 2001 con “La mia signorina”, brano molto discusso per il riferimento alla marijuana. Noemi ha cantato sul palco dell’Ariston insieme al cantante e autore originale. Problemi tecnici per la loro esibizione.

© Riproduzione riservata