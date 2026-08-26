Crisi e rinascite del liberalismo. La diagnosi incompleta di Deneen

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Patrick J. Deneen, in Perché il liberalismo ha fallito, pubblicato negli Usa nel 2018 e recentemente edito da Edizioni La vela, delinea uno scenario cupo del presente. Un numero crescente di cristiani, scrive Deneen, «paragona i nostri tempi a quelli del tardo Impero Romano» e teme che un regime «ancora senza nome» stia sostituendo il liberalismo, colpevole di non aver mantenuto le sue promesse. Pensare che si possa rimediare a tutto questo attraverso soluzioni di carattere liberale equivarrebbe