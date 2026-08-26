il saggio

Crisi e rinascite del liberalismo. La diagnosi incompleta di Deneen

elio cappuccio
Segui Domani su Google
26 agosto 2026 • 19:39

Il filosofo che insegna all’università di Notre Dame è uno degli esponente del pensiero postliberale cristiano. Ma nella sua disamina sul momento presente, omette alcune autori che non rientrano nel quadro che delinea

Patrick J. Deneen, in Perché il liberalismo ha fallito, pubblicato negli Usa nel 2018 e recentemente edito da Edizioni La vela, delinea uno scenario cupo del presente. Un numero crescente di cristiani, scrive Deneen, «paragona i nostri tempi a quelli del tardo Impero Romano» e teme che un regime «ancora senza nome» stia sostituendo il liberalismo, colpevole di non aver mantenuto le sue promesse. Pensare che si possa rimediare a tutto questo attraverso soluzioni di carattere liberale equivarrebbe

elio cappuccio
elio cappuccio
elio cappuccio

Elio Cappuccio (Siracusa 1954) è presidente del collegio di Filosofia siciliano. Insegna Filosofia moderna e contemporanea all’Istituto superiore di scienze religiose San Metodio. Già vicedirettore della rivista d’arte contemporanea Tema Celeste, è autore di articoli e saggi critici in volumi monografici pubblicati da Skira e da Rizzoli NY. Collabora con il quotidiano Domani e con il blog della Fondazione Luigi Einaudi.