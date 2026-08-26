Crisi e rinascite del liberalismo. La diagnosi incompleta di Deneen

Il filosofo che insegna all’università di Notre Dame è uno degli esponente del pensiero postliberale cristiano. Ma nella sua disamina sul momento presente, omette alcune autori che non rientrano nel quadro che delinea
Patrick J. Deneen, in Perché il liberalismo ha fallito, pubblicato negli Usa nel 2018 e recentemente edito da Edizioni La vela, delinea uno scenario cupo del presente. Un numero crescente di cristiani, scrive Deneen, «paragona i nostri tempi a quelli del tardo Impero Romano» e teme che un regime «ancora senza nome» stia sostituendo il liberalismo, colpevole di non aver mantenuto le sue promesse. Pensare che si possa rimediare a tutto questo attraverso soluzioni di carattere liberale equivarrebbe