Cronache dalla “Bestia” (in ottima compagnia)

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Era solo questione di tempo, dunque, prima che anche io mi svegliassi nel paese delle meraviglie salviniane, cioè la fabbrica di contenuti social. L’esca per l’odio quotidiano, in questo caso, era un pezzo di ironica difesa della nuova Ferrari Luce. Una consolazione sta nel vedere che qualche post più in là c’è anche Pierpaolo Capovilla

Filologicamente parlando, visto il titolo di questa rubrica, precipitare in un buco nero che porta a un mondo irrazionale ha senso. Era solo questione di tempo, dunque, prima che anche io mi svegliassi nel paese delle meraviglie salviniane, cioè la fabbrica di contenuti social con cui il vicepremier nutre la cosiddetta “Bestia”. L’esca per l’odio quotidiano, in questo caso, era un pezzo in cui, con evidente e consueta ironia, sostenevo che la nuova Ferrari Luce poteva essere difesa non in quanto