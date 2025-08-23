I genitori spesso si lamentano troppo della loro vita da genitori, rendendola poco desiderabile per chi non ha figli e magari, nell’indecisione, desiste per questo motivo. Invece perché non parlare della gioia selvaggia che provi quando stringi tuo figlio per la prima volta? Perché non ammettere che una sera in casa con un bimbo spalmato addosso ti appaga più di qualsiasi festa a cui sei mai stata?
Cronache d’una maternità felice (anche se non è affatto cool)
23 agosto 2025 • 17:00
I genitori spesso si lamentano troppo della loro vita da genitori, rendendola poco desiderabile per chi non ha figli e magari, nell’indecisione, desiste per questo motivo. Invece perché non parlare della gioia selvaggia che provi quando stringi tuo figlio per la prima volta? Perché non ammettere che una sera in casa con un bimbo spalmato addosso ti appaga più di qualsiasi festa a cui sei mai stata?