Crowe, Göring e Norimberga. La colpa è del film che non c’è

Lo strizzacervelli del film è Rami Malek, che avrà anche vinto un Oscar ma non schioda dalle faccine di Freddie Mercury. Ti aspetti sempre che scatti in piedi e intoni We Are the Champions per dilettare il detenuto Russell Crowe. Che ha negli occhi certi lampi sornioni – e sensuali – incompatibili con il Göring dei filmati d’epoca