Il tentativo hollywoodiano di celebrare gli 80 anni dal processo contro il nazismo

Crowe, Göring e Norimberga. La colpa è del film che non c’è

Russell Crowe in \\\"Hermann Göring\\\", nel film Norimberga. Copyright: Scott Garfield. Sony Pictures Classics
Teresa Marchesi
01 dicembre 2025 • 18:53

Lo strizzacervelli del film è Rami Malek, che avrà anche vinto un Oscar ma non schioda dalle faccine di Freddie Mercury. Ti aspetti sempre che scatti in piedi e intoni We Are the Champions per dilettare il detenuto Russell Crowe. Che ha negli occhi certi lampi sornioni – e sensuali – incompatibili con il Göring dei filmati d’epoca

La banalità del male narrata dalla banalità del cinema: suona brutale liquidare così il tentativo hollywoodiano di celebrare gli ottant’anni trascorsi dal Processo di Norimberga (20 novembre 1945-1 ottobre 1946), ma è arduo credere che non si potesse fare di meglio. Norimberga (Nuremberg) di James Vanderbilt esce da noi il 18 dicembre con Eagle Pictures. In anteprima al Torino Film Festival, è tra le chicche in cartellone. Non è però uno di quei titoli che nobilitano un festival e mandano in til

Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.