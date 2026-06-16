Cruda, rock e indomita: la speranza di Capovilla

Il cantautore, protagonista del film cult Le città di pianura, in queste settimane è in tour con I Cattivi Maestri. In autunno sarà a teatro con Vinicio Capossela, con la “ballad opera” E Morte Non Avrà Dominio: «Dobbiamo combattere la disperazione»
Conosco Pierpaolo Capovilla a Sounds for Gaza in Puglia: una chiamata alla poesia per sostenere la clinica di Emergency a Gaza. Nell’attesa dei nostri monologhi sul palco, fra una sigaretta e l’altra, parliamo di Mahmoud Darwish, Antonin Artaud, Emilio Del Giudice, Piero Cipriano, Pasolini, Žižek, Platonov e Gramsci. Ci rivediamo a Venezia, la città dove vive: l’attraversiamo a piedi, giriamo per bar e parliamo del mondo, della vita, del rock, degli amori, di padri e di figli. Ci scambiamo il vi