IL COLLOQUIO

Cruda, rock e indomita: la speranza di Capovilla

COSIMO DAMIANO DAMATO
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16 giugno 2026 • 19:48

Il cantautore, protagonista del film cult Le città di pianura, in queste settimane è in tour con I Cattivi Maestri. In autunno sarà a teatro con Vinicio Capossela, con la “ballad opera” E Morte Non Avrà Dominio: «Dobbiamo combattere la disperazione»

Conosco Pierpaolo Capovilla a Sounds for Gaza in Puglia: una chiamata alla poesia per sostenere la clinica di Emergency a Gaza. Nell’attesa dei nostri monologhi sul palco, fra una sigaretta e l’altra, parliamo di Mahmoud Darwish, Antonin Artaud, Emilio Del Giudice, Piero Cipriano, Pasolini, Žižek, Platonov e Gramsci. Ci rivediamo a Venezia, la città dove vive: l’attraversiamo a piedi, giriamo per bar e parliamo del mondo, della vita, del rock, degli amori, di padri e di figli. Ci scambiamo il vi

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COSIMO DAMIANO DAMATO
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COSIMO DAMIANO DAMATO

Cosimo Damiano Damato è un poeta, drammaturgo, sceneggiatore, regista e storyteller a teatro. La Cineteca Nazionale gli ha dedicato la retrospettiva “Visioni, fantasie, sogni, rivoluzioni, poesie e follie”. Ha lavorato, tra gli altri, con Lucio Dalla, Catherine Deneuve, Riccardo Scamarcio, Giancarlo Giannini, Abbas Kiarostami, Arnoldo Foà e Tonino Guerra. Fra i suoi film Una donna sul palcoscenico con Alda Merini e Mariangela Melato ( Giornate degli Autori- Mostra del Cinema di Venezia), La luna nel deserto con Michele Placido, Violante Placido e Renzo Arbore e le musiche di Nabil Salameh dei Radiodervish ( special screening Mostra del Cinema di Venezia e Giffoni Film Festival), Prima che il Gallo canti con Don Andrea Gallo e l’amichevole partecipazione, tra gli altri, di Vasco Rossi, Francesco Guccini, Claudio Bisio, Dario Fo (Taormina Film Festival), Tu non c’eri, scritto con Erri De Luca, con Piero Pelù, (Festa del Cinema di Roma). E’ voce narrante in Elettroshock con Antonella Ruggiero, Piano Poetry con Sergio Cammariere, Hasta siempre Maradona con Simona Molinari, Interplay con Raphael Gualazzi, Federico II e il Poeta ( tributo a Battiato)  con Anna Castiglia, Angelo Privitera ed Erica Mou. Fra i suoi libri Nessuna grazia. Gramsci e Pertini, una storia di prigionia e resistenza ( Rai Libri) proposto al Premio Strega.  L’Ora X – una storia di Lotta continua- scritto con Erri De Luca ed i disegni di Paolo Castaldi (Feltrinelli), Ultimo tango a Buenos Aires (Aliberti) dal quale è tratto l’omonimo spettacolo con Karima e Natalio Mangalavite. Con Raf ha scritto il libro “La mia casa” (Mondadori). Ha scritto e diretto alcuni videoclip musicali, fra cui "La fine di tutti i giorni" e "Regina del mio mondo e Dalla pace del mare lontano per Sergio Cammariere. La sua ultima raccolta di poesie è "Fuori piove una canzone di Jannacci" (Aliberti) con prefazione di Ernesto Assante e un contributo di Stefano Senardi - proposto al Premio Strega Poesia nel 2024. E’ stato ospite con i suoi monologhi al Concerto del Primo Maggio di Roma e al Premio Tenco. Ha portato a teatro la storia di Mimmo Lucano e Riace con Baba Sissokò ed Enrico Fierro. 