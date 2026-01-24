CONSORZIO SUONATORI INDIPENDENTI

Ciò che deve accadere accade: il ritorno dei C.S.I.

Nello scatto di Guido Harari, da sinistra, Francesco Magnelli, Ginevra Di Marco, Giorgio Canali, Giovanni Lindo Ferretti, Gianni Maroccolo e Massimo Zamboni
Nicola Imberti
24 gennaio 2026 • 07:00

Lindo Ferretti, Zamboni, Maroccolo, Di Marco, Canali e Magnelli tornano sul palco per una serie di concerti. L’Italia e la Mongolia, un film diretto da Davide Ferrario, un viaggio che riprende senza sapere bene dove li porterà

Marzabotto (BO) - «Le mie invenzioni per salvare l’umanità, non per distruggerla». Sasso Marconi, Italia, anno Domini 2026. L’albero della comunicazione di Nicola Zamboni e Sara Bolzani accoglie chi, lasciando l’autostrada, imbocca la statale Porrettana per raggiungere Marzabotto. Una scultura di Guglielmo Marconi al centro della rotonda che porta il suo nome. Celebrazione e monito. Parole del passato che sembrano perfette per descrivere questi nostri tempi malsani. In cui l’umanità vive come so

