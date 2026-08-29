spaghetti&Moretti

Gare, scommesse e drammi: i titoli di testa della settimana

Antonio D’Orrico
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29 agosto 2026 • 07:00

In stazione ripenso al mio primo esame universitario: avevo portato Lévi-Strauss, non lo avevo capito. Un’intuizione perfetta di Marco Salotti sul cinema italiano mi ha fatto riflettere sulla natura del genio

Sabato (scorso) Titoli di testa della settimana: umore nero a causa di una brutta notizia. E c’è stato pure un ridicolo incidente professionale. Per fortuna l’Inter vince e io comincio a credere nell’esistenza di Diouf. Dopo partita, pizza da Vincenzo Capuano con figlio e amici sotto il Cavallo di Leonardo a San Siro. Mi commuovo pensando a Varenne che se n’è andato e immagino il cavallo leonardesco come una prefigurazione dell’imbattibile campione. A pochi metri da qui, una domenica, mi portaro

Antonio D’Orrico
Antonio D’Orrico
Antonio D’Orrico

Antonio D’Orrico, vite precedenti: governatore Club di Topolino, erede di Aldo Palazzeschi, cronista (Unità), inviato (Europeo), freelance (Epoca, Gente Viaggi, Vanity Fair), direttore (Leggere), direttore editoriale (Baldini & Castoldi), caporedattore e inviato speciale (Corriere della Sera), autore (Cambiare vita, Momenti di gloria, premio Coni 1991, Come vendere un milione di copie e vivere felici)