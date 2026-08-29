Gare, scommesse e drammi: i titoli di testa della settimana

In stazione ripenso al mio primo esame universitario: avevo portato Lévi-Strauss, non lo avevo capito. Un’intuizione perfetta di Marco Salotti sul cinema italiano mi ha fatto riflettere sulla natura del genio

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Sabato (scorso) Titoli di testa della settimana: umore nero a causa di una brutta notizia. E c’è stato pure un ridicolo incidente professionale. Per fortuna l’Inter vince e io comincio a credere nell’esistenza di Diouf. Dopo partita, pizza da Vincenzo Capuano con figlio e amici sotto il Cavallo di Leonardo a San Siro. Mi commuovo pensando a Varenne che se n’è andato e immagino il cavallo leonardesco come una prefigurazione dell’imbattibile campione. A pochi metri da qui, una domenica, mi portaro