Da ultimatum a penultimatum. La fine del mondo è rinviata

Ricordo quando nel 1960 ho vissuto un’altra promessa di apocalisse. Doveva essere il 14 luglio alle 13:45. L’anniversario tondo doppio (nascita e morte) di Fo mi fa pensare ad altri che avrebbero meritato il Nobel

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Domenica 5 aprile Se in una storia appare una pistola, prima o poi deve sparare. È una regola narrativa enunciata da Čechov. Vale anche nella vita? Se nei discorsi torna con insistenza la bomba atomica, allora vuol dire che... Meglio che torniamo alla letteratura. In un racconto di Santo Piazzese (Cambiando l’ordine dei fattori il prodotto non cambia, nell’antologia Dodici mesi in giallo, Sellerio), la regola di Čechov è citata e rilanciata: «Quale sarà la prassi con le storie in cui compare un