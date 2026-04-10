spaghetti & moretti

Da ultimatum a penultimatum. La fine del mondo è rinviata

Antonio D'Orrico
10 aprile 2026 • 19:34

Ricordo quando nel 1960 ho vissuto un’altra promessa di apocalisse. Doveva essere il 14 luglio alle 13:45. L’anniversario tondo doppio (nascita e morte) di Fo mi fa pensare ad altri che avrebbero meritato il Nobel

Domenica 5 aprile Se in una storia appare una pistola, prima o poi deve sparare. È una regola narrativa enunciata da Čechov. Vale anche nella vita? Se nei discorsi torna con insistenza la bomba atomica, allora vuol dire che... Meglio che torniamo alla letteratura. In un racconto di Santo Piazzese (Cambiando l’ordine dei fattori il prodotto non cambia, nell’antologia Dodici mesi in giallo, Sellerio), la regola di Čechov è citata e rilanciata: «Quale sarà la prassi con le storie in cui compare un

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Antonio D'Orrico
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Antonio D’Orrico, vite precedenti: governatore Club di Topolino, erede di Aldo Palazzeschi, cronista (Unità), inviato (Europeo), freelance (Epoca, Gente Viaggi, Vanity Fair), direttore (Leggere), direttore editoriale (Baldini & Castoldi), caporedattore e inviato speciale (Corriere della Sera), autore (Cambiare vita, Momenti di gloria, premio Coni 1991, Come vendere un milione di copie e vivere felici)