Dalla parte di lei. Le lettere di Alba de Céspedes

Dal 1949 al 1952, sulla pagine del settimanale Epoca, Alba de Céspedes rispondeva alle lettere di lettrici e lettori su emancipazione femminile, amore, matrimonio e sul rapporto tra uomo e donna. Una rubrica che mostra il lato lucido e appassionato della scrittrice italo-cubana, ma anche quello più spiritoso. Un estratto della raccolta curata da Olga Campofreda

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A partire dal 1949, con l’uscita del secondo e attesissimo romanzo di Alba de Céspedes, Dalla parte di lei, la casa editrice Mondadori si ritrovò sommersa da lettere indirizzate alla scrittrice italo-cubana. Moltissimi lettori e lettrici, infatti, stimolati dalle acute riflessioni presenti nel libro, avevano sentito il bisogno di aprire un dialogo con lei su questioni come emancipazione femminile, amore, matrimonio e in generale sul rapporto tra uomo e donna, che in quel periodo occupava il cent