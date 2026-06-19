Dall’editing agli affari cuore: c’è un oracolo in libreria

true false

È una giornata secca di dicembre, sono a casa di una mia amica che ha partorito da poco. Mi sono persa la nascita della bambina perché ero in una residenza di scrittura, dove ho finito di editare il nuovo romanzo. Il libro ormai è impaginato e sta per andare in stampa, mi sento calma e svuotata, nello stato di sospensione tra irreversibilità e azzardo. A inizio febbraio il libro uscirà, per ora non c’è nulla che possa fare se non aspettare. La mia amica ha la stanchezza delle neo-mamme e una fel