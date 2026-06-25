Daniele Mencarelli: «Al papa ho parlato dei ragazzi, il disimpegno è misantropia»

Il vincitore del Premio Strega Giovani nel 2020 con Tutto chiede salvezza è uno degli scrittori ricevuti da Leone XIV per i cento anni della Lev: «La letteratura è sempre ricerca spirituale». Sulla politica: «La sinistra deve ritrovare un baricentro valoriale contro le nuove destre, mettendo insieme le forze dei laici e dei credenti»

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«La letteratura non può non essere una ricerca spirituale». Daniele Mencarelli era nel gruppo di autori che mercoledì 24 giugno è stato ricevuto in udienza da papa Leone XIV in occasione del centenario della Libreria editrice vaticana. L’autore – vincitore dello Strega Giovani 2020 – riflette da «non credente», ma «aspirante credente» sul discorso del pontefice sul ruolo della scrittura e degli scrittori. Che emozioni ha provato durante l’udienza? Come sono state le interazioni con gli altri sc