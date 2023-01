Partiamo da una constatazione. Il “Gruppo Dante” dell’Associazione degli Italianisti è stato attivo, soprattutto durante le celebrazioni del settimo centenario della morte del poeta (2021), per organizzare incontri di carattere internazionale, rivolti al mondo della scuola e dell’università, ma seguiti anche da moltissimi appassionati.

Sono intervenuti decine di scrittori, italiani e stranieri, dal premio Nobel Wole Soyinka alla statunitense Marilynne Robinson, da Nicola Lagioia a Walter Siti, da Edoardo Albinati alla russa Marija Stepanova: un intero volume, con oltre venti contributi, è stato pubblicato da Rizzoli con il titolo Se tu segui tua stella, non puoi fallire. In nessuno di questi testi è mai emerso il problema se Dante fosse di destra o di sinistra, evidentemente perché non c’era nessun interesse a farlo rientrare in uno schema così rigido e fuorviante.

Quali sono i princìpi di destra?

Un Dante che enuncia i princìpi fondativi del pensiero di destra (e quali sono, di fatto?) è davvero un’invenzione da ogni punto di vista, storico, culturale, ideologico che sia. La sua spinta fondamentale, in qualunque opera, è stata quella di superare i confini prestabiliti: in una sua Egloga, un testo poco noto ai non specialisti ma non per questo meno importante, paragona la sua ispirazione a una pecora che dà molto latte ma va dove vuole lei.

E nelle scelte concrete, i valori umani che ha sottolineato dipendono da un lato dalla grande tradizione cristiana, ma dall’altro anche dalla necessità di limitare i poteri impropri, persino quelli del papa e della Chiesa del Trecento, a favore di un’auctoritas che fosse prima di tutto giusta e garantita da un ordine dotato di una sua specificità, quello dell’Impero.

Sono riflessioni condotte esplicitamente in trattati come il Convivio o la Monarchia (a lungo inserita fra i libri all’Indice), riprese e discusse ad altissimo livello, per esempio dal grande teorico del diritto Hans Kelsen. Pure in questo ambito specifico, mai si è arrivati a parlare di un Dante "di destra” come potremmo intenderlo noi oggi, perché assai diversi sono i paradigmi culturali che vengono a confrontarsi.

Le altre forzature

Evidenziare troppo singoli aspetti del pensiero dantesco, per esempio quelli contro lo sviluppo dell’economia mercantile che nasceva ai suoi tempi, ha potuto condurre a forzature, pure da parte di intellettuali di sinistra come Edoardo Sanguineti. E certo, etichette quali “padre della patria” o “padre della lingua italiana” fanno parte di una rilettura da considerare storicamente e non di una classificazione definitiva. Ma in ogni caso, un conto è soffermarsi su motivi per cui si può vedere in Dante un precursore, un conto è considerarlo, in tutto e per tutto, un pensatore inseribile in una precisa corrente di ideologia politica.

Nelle tante iniziative nate con il Dantedì, che dal 2020-21 invita ogni anno, il 25 marzo, a ricordare l’opera dantesca in forme originali e sulla base di letture attente e di interpretazioni puntali, sia nelle scuole che nelle università, non sono mancate le spinte all’attualizzazione da parte degli studenti: parlare del femminicidio partendo dalle storie di Francesca da Rimini o di Pia dei Tolomei è adesso quasi ovvio, benché si tratti di una categoria che non si può applicare al periodo storico tardomedievale.

Rispettare le differenze

Lo scopo degli incontri fra docenti e discenti è proprio questo: far intendere meglio cosa è cambiato nel tempo, capendo e non stravolgendo i presupposti di partenza, ma senza chiudersi al confronto con la contemporaneità, ossia con il nostro orizzonte di pensiero. Comprendere Dante, così come ogni grande autore del passato (persino recente), implica uno sforzo e però aumenta la capacità di distinguere, di cogliere le sfumature, di rispettare persino le differenze su questioni morali o religiose che non siamo più disposti a trattare come in passato.

Tutto questo verrebbe drasticamente bloccato se si affermasse l’idea che Dante è stato, senza alcun dubbio, un pensatore di destra, anzi il fondatore stesso della Destra come possiamo conoscerla ora, dopo la fase dei totalitarismi. In quella fase in Italia si è persino asserito senza ironia che Dante, attraverso l’allegorico salvatore denominato Veltro, aveva profetizzato proprio la venuta di Benito Mussolini. Forse nessuno è più disposto ad arrivare a tanto, ma un’affermazione perentoria e semplificatrice come “Dante è di destra” in effetti è solo la versione più astratta e generale di quella che abbiamo appena commentato.

Non possiamo quindi sottovalutare quanta turbolenza possano produrre slogan sin troppo facili da introiettare e ripetere. Si può discutere nel merito, perché ogni opinione posta correttamente è degna di essere valutata: e così sarebbe facile dimostrare che quella oggi discussa è un’opinione inesatta e forzata.

In ogni caso, non si deve mai accettare che il ruolo proprio delle grandi opere artistiche, quello di formare a livello intellettuale chi le interpreta con discrezione e competenza, sia ridotto invece al farsi banditrici di ideologie che si sono sviluppate su altre basi e con altre prospettive.

