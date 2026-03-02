L’idiota di famiglia di Dario Ferrari per Sellerio

Il romanzo di Dario Ferrari è il miglior libro dell’anno

Antonio D'Orrico
02 marzo 2026 • 19:36

Dopo La quarta versione di Giuda e La ricreazione è finita, avevo il terrore di una delusione. Mi sbagliavo, perché mi ero quasi dimenticato come si scrive un romanzo vero: Ferrari è uno scrittore Diesel. Questa storia ( il protagonista è un traduttore un po’ sfigato) è letteratura. Che sia benedetta

Lo confesso: dopo due super romanzi come La quarta versione di Giuda (Mondadori) e La ricreazione è finita, (Sellerio) avevo il terrore che al terzo giro di giostra Dario Ferrari potesse incepparsi, timore che ti assale sempre con gli autori che ami. All’inizio di L’idiota di famiglia (Sellerio) ho persino creduto che la mia paura fosse fondata. Mi pareva lento, un po’ dovuto, divagante, nonostante sapessi che Ferrari è uno scrittore diesel e ci mette un po’ a carburare. Mi sbagliavo. In realtà,

Antonio D’Orrico, vite precedenti: governatore Club di Topolino, erede di Aldo Palazzeschi, cronista (Unità), inviato (Europeo), freelance (Epoca, Gente Viaggi, Vanity Fair), direttore (Leggere), direttore editoriale (Baldini & Castoldi), caporedattore e inviato speciale (Corriere della Sera), autore (Cambiare vita, Momenti di gloria, premio Coni 1991, Come vendere un milione di copie e vivere felici)