Il romanzo di Dario Ferrari è il miglior libro dell’anno

Lo confesso: dopo due super romanzi come La quarta versione di Giuda (Mondadori) e La ricreazione è finita, (Sellerio) avevo il terrore che al terzo giro di giostra Dario Ferrari potesse incepparsi, timore che ti assale sempre con gli autori che ami. All’inizio di L’idiota di famiglia (Sellerio) ho persino creduto che la mia paura fosse fondata. Mi pareva lento, un po’ dovuto, divagante, nonostante sapessi che Ferrari è uno scrittore diesel e ci mette un po’ a carburare. Mi sbagliavo. In realtà,