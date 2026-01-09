David Bowie, un uomo chiamato desiderio

true false

Il 10 gennaio del 2016 moriva David Robert Jones. Ed è forse l’unica cosa certa di questa storia. Perché dire che quel giorno sia morto David Bowie, a dieci anni di distanza, mentre ne celebriamo l’anniversario, appare come un falso storico. L’aneddotica che accompagna la vita di qualsiasi celebrità ci ha ampiamente spiegato che la scelta di sostituire il nome di battesimo con uno pseudonimo nasceva dalla necessità di non essere confuso con Davy Jones dei Monkees. David Bowie, quindi, non era un