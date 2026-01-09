Cultura

David Bowie, un uomo chiamato desiderio

David Bowie (foto Ansa)
Nicola Imberti
09 gennaio 2026 • 06:00

Il 10 gennaio del 2016 moriva il cantante britannico. Dieci anni dopo un libro di Massimo Palma prova a dare una lettura originale della sua parabola artistica e umana, partendo dal motore che sembra aver mosso la sua intera vita: il desiderio di trovare sé stesso

Il 10 gennaio del 2016 moriva David Robert Jones. Ed è forse l’unica cosa certa di questa storia. Perché dire che quel giorno sia morto David Bowie, a dieci anni di distanza, mentre ne celebriamo l’anniversario, appare come un falso storico. L’aneddotica che accompagna la vita di qualsiasi celebrità ci ha ampiamente spiegato che la scelta di sostituire il nome di battesimo con uno pseudonimo nasceva dalla necessità di non essere confuso con Davy Jones dei Monkees. David Bowie, quindi, non era un

Nato a Brescia nel 1977. Giornalista dal 2001, dopo la laurea in Scienze della comunicazione inizia a lavorare al settimanale Tempi. Nel 2005 passa al Tempo dove si occupa di politica e, dal 2013, diventa responsabile del sito del quotidiano romano. Dal 2017 al 2020 è al Foglio, anche qui come responsabile del sito. È cofondatore di Good morning Italia.