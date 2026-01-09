Torna Station to Station, il capolavoro tenebroso di David Bowie

Nella musica il cantante ha avuto la curiosità di cercare direzioni sempre nuove: è stato spaziale, alieno, disturbante. Ora il suo disco che compie cinquant’anni tra pochi giorni esce con una ristampa limitata. È stato uno spartiacque, il disco di un uomo perduto che vive un momento di transizione
David Bowie ci lasciava d ieci anni fa, il 10 gennaio 2016, con uno scenografico delicatissimo commiato, due giorni dopo aver rilasciato il suo album canto del cigno, Blackstar. Di tanto in tanto una sua canzone riappare nelle nostre giornate, per caso, alla radio, mentre siamo in macchina o scivoliamo tra i reparti dei supermercati – perché le canzoni di Bowie non hanno mai smesso di suonare – soprattutto alcune, Heroes, Starman , Rebel Rebel, Changes, quelle che si possono trovare in sottofo