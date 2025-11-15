Educare all’amore, al sesso e al porno. Ma chi è pronto a formare gli educatori?

true false

In tivù si dibatte furiosamente, si urla in parlamento su una cosa che dovrebbe apparire ovvia, l’introduzione dell’educazione sessuale nelle scuole. Il privato è politico, non si può essere buoni cittadini se non si tiene conto dell’impatto sulla società di quel che accade nella relazione tra i sessi; in questi ultimi cinquant’anni moltissimo è cambiato, l’empowerment femminile è una realtà irreversibile, è assurdo che la scuola non si aggiorni. Finora la nota timidezza italiana su queste quest