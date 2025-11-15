Educare all’amore, al sesso e al porno. Ma chi è pronto a formare gli educatori?

Il Ddl Valditara prevede il consenso informato dei genitori, “presa visione del materiale didattico”. Ma la domanda è: “Chi si sente pronto a educare gli educatori?”
Il piacere
Nei ragazzi adolescenti ha bisogno di esistere nel segreto
In tivù si dibatte furiosamente, si urla in parlamento su una cosa che dovrebbe apparire ovvia, l’introduzione dell’educazione sessuale nelle scuole. Il privato è politico, non si può essere buoni cittadini se non si tiene conto dell’impatto sulla società di quel che accade nella relazione tra i sessi; in questi ultimi cinquant’anni moltissimo è cambiato, l’empowerment femminile è una realtà irreversibile, è assurdo che la scuola non si aggiorni. Finora la nota timidezza italiana su queste quest