Educare all’amore, al sesso e al porno. Ma chi è pronto a formare gli educatori?

Walter Sitiscrittore
15 novembre 2025 • 06:00

Il Ddl Valditara prevede il consenso informato dei genitori, “presa visione del materiale didattico”. Ma la domanda è: “Chi si sente pronto a educare gli educatori?”

Il piacere

Nei ragazzi adolescenti ha bisogno di esistere nel segreto

In tivù si dibatte furiosamente, si urla in parlamento su una cosa che dovrebbe apparire ovvia, l’introduzione dell’educazione sessuale nelle scuole. Il privato è politico, non si può essere buoni cittadini se non si tiene conto dell’impatto sulla società di quel che accade nella relazione tra i sessi; in questi ultimi cinquant’anni moltissimo è cambiato, l’empowerment femminile è una realtà irreversibile, è assurdo che la scuola non si aggiorni. Finora la nota timidezza italiana su queste quest

Saggista, scrittore italiano e critico letterario: dopo aver pubblicato saggi su E. Montale e S. Penna (fra gli altri), è divenuto il curatore dell’opera completa di P.P. Pasolini per la collana I Meridiani di Mondadori. Scrittore di romanzi quali Scuola di nudo (1994), Un dolore normale (1999), Troppi paradisi (2006), Il contagio (2008), Autopsia dell’ossessione (2010), Resistere non serve a niente (2012, Premio Mondello 2013 e vincitore al Premio Strega 2013), Il realismo è l'impossibile (2013), Exit strategy (2014), La voce verticale - 52 liriche per un anno (2015) e Bruciare tutto (2017); nel 2018, il pamphlet Pagare o non pagare e il romanzo Bontà (2028); La natura è innocente (2020).