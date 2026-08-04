Decolonizzare il tè. La missione di Afia Amoako e Charlene Wang de Chen

Niente è più british del rito dell’afternoon tea. Ma la storia della diffusione della Camellia sinensis è legata a quella dell’impero: oggi sempre più food creator riflettono su come ripensare questo prodotto, da riscoprire fuori dalle nozioni occidentali

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo dei mutamenti prodotti dalle nostre vacanze, a partire dai gusti che si ibridano. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuit