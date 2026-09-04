Deliro per Antonello da Messina. Che belli i taccuini di Henry James

Poco prima di tornare a Milano finalmente mi imbatto in una locandina che per un momento mi fa sognare. La malinconia mi attanaglia, ma la fine del mondo pronosticata da Shirley Jackson non c’è stata
Sabato (scorso) A poche ore dal ritorno a Milano la locandina dell’edicola sul lungofiume di Bocca di Magra strilla finalmente un titolo come Dio comanda: «Oleodotto Nato / “Sabotaggio? / No, cercavo / meteoriti / per Allah”». È una storia più che promettente. C’è tutto: la Nato, l’Islam, il cielo stellato sopra di noi. Domani approfondisco. Adesso devo vedere Juve-Parma. Nico González tira una botta impressionante e il portiere Corvi vola a deviare con un prodigio di stile. La parata è così pla