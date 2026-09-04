Deliro per Antonello da Messina. Che belli i taccuini di Henry James

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Sabato (scorso) A poche ore dal ritorno a Milano la locandina dell’edicola sul lungofiume di Bocca di Magra strilla finalmente un titolo come Dio comanda: «Oleodotto Nato / “Sabotaggio? / No, cercavo / meteoriti / per Allah”». È una storia più che promettente. C’è tutto: la Nato, l’Islam, il cielo stellato sopra di noi. Domani approfondisco. Adesso devo vedere Juve-Parma. Nico González tira una botta impressionante e il portiere Corvi vola a deviare con un prodigio di stile. La parata è così pla