spaghetti&moretti

Deliro per Antonello da Messina. Che belli i taccuini di Henry James

Antonio D'Orrico
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04 settembre 2026 • 19:36

Poco prima di tornare a Milano finalmente mi imbatto in una locandina che per un momento mi fa sognare. La malinconia mi attanaglia, ma la fine del mondo pronosticata da Shirley Jackson non c’è stata

Sabato (scorso) A poche ore dal ritorno a Milano la locandina dell’edicola sul lungofiume di Bocca di Magra strilla finalmente un titolo come Dio comanda: «Oleodotto Nato / “Sabotaggio? / No, cercavo / meteoriti / per Allah”». È una storia più che promettente. C’è tutto: la Nato, l’Islam, il cielo stellato sopra di noi. Domani approfondisco. Adesso devo vedere Juve-Parma. Nico González tira una botta impressionante e il portiere Corvi vola a deviare con un prodigio di stile. La parata è così pla

Antonio D'Orrico
Antonio D'Orrico
Antonio D'Orrico

Antonio D’Orrico, vite precedenti: governatore Club di Topolino, erede di Aldo Palazzeschi, cronista (Unità), inviato (Europeo), freelance (Epoca, Gente Viaggi, Vanity Fair), direttore (Leggere), direttore editoriale (Baldini & Castoldi), caporedattore e inviato speciale (Corriere della Sera), autore (Cambiare vita, Momenti di gloria, premio Coni 1991, Come vendere un milione di copie e vivere felici)