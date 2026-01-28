I delitti di Ludwig: il nodo mai risolto del “terzo uomo”

true false

Serviva un nuovo libro su Ludwig? Serviva ripercorrere ancora una volta i delitti di cui, tra il 1977 e il 1984, si macchiarono Wolfgang Abel e Marco Furlan, entrambi veronesi di ottime famiglie, prima di essere arrestati in flagranza mentre cercavano di appiccare il fuoco a una discoteca nel Mantovano? Sì, serviva. Perché Il fuoco nero. Storia della banda neonazi Ludwig non si limita a rifare il punto su una vicenda che allora sconvolse il paese. Scritto da Alessandra Coppola, giornalista del C