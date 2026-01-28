I delitti di Ludwig: il nodo mai risolto del “terzo uomo”

Il fuoco nero. Storia della banda neonazi Ludwig , scritto da Alessandra Coppola, non si limita a rifare il punto su una vicenda che allora sconvolse il paese. Inquadra la nera parabola del gruppo per quello che con ogni probabilità, benché ancora manchi un pronunciamento dibattimentale, rappresenta davvero: il frutto estremo dell’eversione stragista di estrema destra targata Ordine Nuovo
Serviva un nuovo libro su Ludwig? Serviva ripercorrere ancora una volta i delitti di cui, tra il 1977 e il 1984, si macchiarono Wolfgang Abel e Marco Furlan, entrambi veronesi di ottime famiglie, prima di essere arrestati in flagranza mentre cercavano di appiccare il fuoco a una discoteca nel Mantovano? Sì, serviva. Perché Il fuoco nero. Storia della banda neonazi Ludwig non si limita a rifare il punto su una vicenda che allora sconvolse il paese. Scritto da Alessandra Coppola, giornalista del C