Delitto Mattarella, Ustica, Bologna: Gotor indaga gli “ibridi connubi”

Paolo Morando
21 dicembre 2025 • 16:25

Il suo nuovo saggio inscrive l’omicidio di Piersanti Mattarella in una più ampia analisi di quel passaggio tremendo della storia italiana. Con letture che faranno discutere e con la rivendicazione della primazia del problema da sviscerare

Gira e rigira, da troppi anni la domanda è sempre la stessa: l’uccisione il 6 gennaio 1980 a Palermo di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana, fu “solo” un delitto di Cosa nostra? O fu un delitto politico-mafioso? La giustizia una risposta l’ha data, condannando all’ergastolo in via definitiva quali mandanti (il verdetto della Cassazione arrivò nel 1999) i vertici della “cosca” dei corleonesi: Totò Riina, Michele Greco, Bernardo Provenzano, Bernardo Brusca, Pippo Calò, Frances

Paolo Morando

Giornalista, ha lavorato in quotidiani di Trento, Bolzano e Verona. Ora scrive per Domani, Huffington Post, Internazionale, L'Essenziale e sul blog minima&moralia. Per Editori Laterza è autore di Dancing Days. 1978-1979: i due anni che hanno cambiato l’Italia (2009, ristampato nel 2020), ’80. L’inizio della barbarie (2016, finalista al Premio Estense), Prima di Piazza Fontana. La prova generale (2019, vincitore del Premio Fiuggi Storia, sezione Anniversari), Eugenio Cefis. Una storia italiana di potere e misteri (2021, finalista al premio Acqui Storia) e L'ergastolano. La strage di Peteano e l'enigma Vinciguerra (2022), per Feltrinelli di La strage di Bologna. Bellini, i Nar, I mandanti e un perdono tradito (2023).