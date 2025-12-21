Delitto Mattarella, Ustica, Bologna: Gotor indaga gli “ibridi connubi”

Il suo nuovo saggio inscrive l’omicidio di Piersanti Mattarella in una più ampia analisi di quel passaggio tremendo della storia italiana. Con letture che faranno discutere e con la rivendicazione della primazia del problema da sviscerare

Gira e rigira, da troppi anni la domanda è sempre la stessa: l’uccisione il 6 gennaio 1980 a Palermo di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana, fu “solo” un delitto di Cosa nostra? O fu un delitto politico-mafioso? La giustizia una risposta l’ha data, condannando all’ergastolo in via definitiva quali mandanti (il verdetto della Cassazione arrivò nel 1999) i vertici della “cosca” dei corleonesi: Totò Riina, Michele Greco, Bernardo Provenzano, Bernardo Brusca, Pippo Calò, Frances