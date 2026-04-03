Delivery e sfruttamento, così la politica può arginare il caporalato digitale

L’esperienza della Spagna ci insegna che contrastare lo sfruttamento nel capitalismo di piattaforma non è impossibile, ma richiede condizioni politiche precise: una coalizione di governo favorevole alla regolazione del lavoro, un fronte sindacale unito e un dialogo sociale capace di coinvolgere almeno una parte del mondo imprenditoriale

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