L’ANTOLOGIA

Di cosa è fatta la scuola? I racconti per scoprirlo

Giacomo Giossi
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14 settembre 2026 • 19:05

Christian Raimo ha curato per Einaudi una raccolta di racconti di scrittori che entrano nelle aule scolastiche. Con le loro parole prova a immaginare un’istituzione diversa, costruendo così un nuovo canone

Capire cosa sia la scuola nella sua forma e nella sua sostanza non è facile perché si tratta di un’architettura fatta di multipli strati. Un’ecosistema di esperienze singole acutissime e al tempo stesso potentemente coinvolgenti e collettive. Insegnanti e studenti rappresentano due corpi contrapposti, anche solo per una pratica quotidiana in cui oltre che a trasmettere conoscenza si agisce anche un insito conflitto di carattere generazionale. Ma in realtà si stratta più profondamente ancora di u

Giacomo Giossi
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Giacomo Giossi

Giacomo Giossi ha frequentato licei, fabbriche e scuole serali. Ha vissuto come molti lombardi di provincia a Milano per poi fuggire a Parigi e per trovare infine rifugio a Venezia. Si occupa di critica culturale e scrive di letteratura contemporanea, in particolare di quella italiana. Ha pubblicato nelle raccolte Si sente la voce (2012) e Milano d’autore (2014). Collabora per varie case editrici