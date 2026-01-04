Diversificare i metodi d’insegnamento, oltre la lezione frontale. La didattica della scuola democratica

Chi insegna sa che uno degli aspetti più difficili del proprio lavoro consiste nel cercare di coinvolgere l’intera classe. Impresa spesso vana. Molti esperti di didattica ritengono che per coinvolgere tutta la classe sia necessario arricchirla, diversificarla, affiancando attività laboratoriali alle lezioni tradizionali. Ecco come
«La scuola è aperta a tutti». Chi insegna conosce bene il primo comma dell’articolo 34 della Costituzione e sa che ogni giorno impone sfide ardue. L’idea che ogni bambina e ogni bambino, ogni ragazza e ogni ragazzo abbiano il diritto all’istruzione e che ciò, insieme all’art. 3 comma 2, sia un modo per rimuovere gli ostacoli «che impediscono il pieno sviluppo della persona umana» è uno dei capisaldi della nostra democrazia. Eppure quei princìpi, a quasi ottant’anni dall’entrata in vigore della C