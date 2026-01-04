Diversificare i metodi d’insegnamento, oltre la lezione frontale. La didattica della scuola democratica

true false

«La scuola è aperta a tutti». Chi insegna conosce bene il primo comma dell’articolo 34 della Costituzione e sa che ogni giorno impone sfide ardue. L’idea che ogni bambina e ogni bambino, ogni ragazza e ogni ragazzo abbiano il diritto all’istruzione e che ciò, insieme all’art. 3 comma 2, sia un modo per rimuovere gli ostacoli «che impediscono il pieno sviluppo della persona umana» è uno dei capisaldi della nostra democrazia. Eppure quei princìpi, a quasi ottant’anni dall’entrata in vigore della C