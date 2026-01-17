Difesa d’ufficio del mese più odiato: a gennaio non si deve per forza essere tristi

true false

Al di là del marketing, questo davvero è un momento mentalmente complicato per tante persone. Lo è davvero. Il corpo dovrebbe muoversi e la mente resta un passo indietro, annebbiata. Fa freddo, le giornate sono buie. Quest’anno, in più, gira un’influenza particolarmente pesante. Ma quando una cosa viene odiata così tanto, penso che abbia bisogno di un avvocato

A gennaio di ogni anno qualcuno compare per ricordarci che sta per arrivare il Blue Monday, “il lunedì più triste dell’anno”. È ormai una ricorrenza, diciamo così, che rimbalza qua e là mediaticamente, e che alla fine sfiora le nostre vite in qualche modo. Quest’anno il Blue Monday cade proprio domani, e la coincidenza mi mette nella posizione, che comicamente intendo assumere, di essere fra quelli che ve lo segnalano. Il Blue Monday in verità è considerato pseudoscienza. Nasce nel 2005 come ope