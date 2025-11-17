Dimmi che prodotti boicotti e ti dirò chi sei: la tavola diventa una piazza

Dai ristoranti stellati a casa nostra, ciò che mettiamo nel piatto racconta chi siamo, come viviamo e soprattutto ciò in cui crediamo. La cucina italiana ha smesso di essere solo il regno del gusto e dell’orgoglio nazionale per diventare anche un luogo di riflessione civile, persino di battaglia politica

true false

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: il tema del numero di questo mese è cucina abitabile. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. Verona – Negli u