Si è chiusa la serata delle cover al festival di Sanremo, uno dei momenti più attesi della settimana all’Ariston. I Big in gara hanno reinterpretato brani del passato, scegliendo classici italiani o internazionali e condividendo il palco con ospiti, colleghi o musicisti.

A differenza delle prime tre serate, per la quarta è stata resa nota la classifica completa, che però non incide sul resto della gara.

Il risultato della serata delle cover costituisce infatti una graduatoria autonoma:

  1. Ditonellapiaga e TonyPitony
  2. Sayf, Alex Britti e Mario Biondi
  3. Arisa con il Coro del teatro regio di Parma
  4. Bambole di Pezza con Cristina D’Avena
  5. Tredicipietro, Galeffi, Fudasca & Band
  6. Sal da Vinci con Michele Zarrillo
  7. Lda e Aka7Even con Tullio De Piscopo
  8. Nayt con Joan Thiele
  9. Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso
  10. Luchè con Gianluca Grignani

