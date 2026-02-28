I Big in gara hanno reinterpretato brani del passato, scegliendo classici italiani o internazionali e condividendo il palco con ospiti, colleghi o musicisti

Si è chiusa la serata delle cover al festival di Sanremo, uno dei momenti più attesi della settimana all’Ariston. I Big in gara hanno reinterpretato brani del passato, scegliendo classici italiani o internazionali e condividendo il palco con ospiti, colleghi o musicisti.

A differenza delle prime tre serate, per la quarta è stata resa nota la classifica completa, che però non incide sul resto della gara.

Il risultato della serata delle cover costituisce infatti una graduatoria autonoma:

Ditonellapiaga e TonyPitony Sayf, Alex Britti e Mario Biondi Arisa con il Coro del teatro regio di Parma Bambole di Pezza con Cristina D’Avena Tredicipietro, Galeffi, Fudasca & Band Sal da Vinci con Michele Zarrillo Lda e Aka7Even con Tullio De Piscopo Nayt con Joan Thiele Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso Luchè con Gianluca Grignani

