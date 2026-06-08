Donne dello spettacolo sull’orlo di una crisi di nervi: un’ossessione mediatica

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Pepa, Lucìa, Marisa, Candela, Paulina, un attico a Madrid, diversi bicchieri di gazpacho, barbiturici, pistole e disperazione: le Donne sull’orlo di una crisi di nervi sono le protagoniste di uno dei film più celebri di Pedro Almodóvar, immerse nell’atmosfera sentimentale caotica e delirante tipica del regista della movida madrilena e destinate a restare nella storia del cinema spagnolo, oltre che nel lessico comune. Perché quelle Mujeres al borde de un ataque de nervios sono sì personaggi di fi