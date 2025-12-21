Soldi e sentimento

Social, dubbi esistenziali e psicologia pop, se il consiglio per le donne è «deludere tutti»

Letizia Pezzali
21 dicembre 2025 • 07:00

«Da oggi in poi, deludili tutti», dice una “coach” in un video motivazionale su Instagram. In sé, il messaggio non è neanche brutto: conosciamo l’oppressione femminile, conosciamo il peso (storico e culturale) del “fare le cose per accontentare gli altri”. Eppure, nel guardarlo, ho provato fastidio

Mi appare su Instagram un classico video motivazionale. Una coach, o se volete psicologa pop, si rivolge esplicitamente a un pubblico femminile e propone questa strategia: «Da oggi in poi, deludili tutti». Cioè: deludi il tuo capo, il tuo compagno, i tuoi genitori. Smettila di essere la versione di te che compiace gli altri, perché questo ti impedisce di diventare chi sei veramente. In sé, il messaggio non è neanche brutto: conosciamo l’oppressione femminile, conosciamo il peso (storico e cultur

Letizia Pezzali

Scrittrice. Il suo primo romanzo, L'età lirica (Baldini & Castoldi 2012), è stato finalista al Premio Calvino. Per Einaudi ha pubblicato Lealtà (2018), Amare tutto (2020) e Un animale innocente (2025).

