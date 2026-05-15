Dopo “la fine della fine della storia”, l’unica via è un pensiero di speranza

Gabriele Segre ha scritto un libro difficile da definire ma che parte da una domanda semplicissima: “come stai?”. La sua diagnosi sul nostro tempo e su questo Occidente è scabrosa: politica ridotta a tecnica, paure e disuguaglianze hanno svuotato il futuro. Per tornare a un pensiero collettivo, l’unica risorsa è sperare

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Gabriele Segre ha scritto un libro difficile da definire, assai più semplice da giudicare, ma ci arriveremo in fondo. Fuori dubbio che La fine della fine della storia (Bollati Boringhieri 2026) sia un saggio potente, complicato è racchiuderlo nel solo perimetro di politica, storia, diritto o filosofia. Perché è tutte quelle discipline e parecchio altro assieme, un percorso accidentato, costellato di rimandi e pensieri coltivati nel tempo. Citazioni rischiaranti e intrecci di sentimenti, teleolog