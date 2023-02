Già è stata a Sanremo nel 2021 con il brano Voce, e ora Madame torna nella competizione con un pezzo intitolato “Il bene nel male”. Nonostante abbia rischiato di restare fuori per le indagini sul falso green pass, visto che la cantante, a quanto ha raccontato poi lei stessa in un lungo post poi cancellato, non aveva voluto vaccinarsi per via di uno scetticismo che le era stato inculcato dalla famiglia. Sul falso documento né conferme né smentite. Amadeus ha detto che finché non c’è una condanna resta tutto come prima, la polemica si è sopita, e Madame calcherà il palco dell’Ariston.

LA STORIA

Madame, pseudonimo di Francesca Calearo, nasce a Vicenza nel 2002. Il suo primo singolo Anna esce nel 2018. Alla fine di quell’anno esce il singolo che le fa da trampolino di lancio per le orecchie di molti ascoltatori, Sciccherie. Durante il 2020 pubblica molti altri singoli, come Baby o Sentimi. Finalmente, nel 2021 approda sul palco dell’Ariston, competendo con il pezzo Voce. Sempre nel 2021 arriva il suo primo album, il self-titled Madame, diventato poi triplo disco di platino.

Il bene nel male

Ti ho rivisto dopo

Tanto tanto tanto tanto tempo

E come previsto tu eri

Tanto tanto tanto tanto bello come un tempo

Hai cominciato a parlare

Mi aspettavo un “mi mancavi”

Invece hai parlato

Tanto tanto tanto tanto

Tanto amore quello che ti ho dato

Se la memoria non mi inganna

Quanto ti sei ingarbugliato

Nel pensare che ti volessi male

E nelle tue idee

Alla fine hai sbottato, hai detto

“Guarda tanto tanto tanto tanto

Amore, tu sei,

Sei l’errore più cattivo che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli

Ancora tu sei,

La puttana che ha ridato un senso ai giorni miei”

Nel bene e nel male

Sei bene e sei male

Bebe nel bene e nel male

Fai bene e fai male

Quanto bene e male

Nel bene e nel male

A me resta il bene, a te resta il male

Non male per me

Non sono nemmeno un dolce ricordo

A me è rimasto il rimpianto,

A te soltanto il rimorso

E ho paura di te

Ho sempre avuto paura di te

Non ti ho mai dato il cuore

Già sapevo che sarebbe stato un grosso sbaglio

Il cuore va tenuto dentro al petto

Per potere ancora respirare

L’amore è solamente

Di chi prova amore

Non è di chi lo riceve

E io che l’ho provato ad ogni tocco tuo,

Posso dire che a me è rimasto

Il bene, a te il male

A me il bene, a te il male

Bebe nel bene e nel male

Fai bene e fai male

Quanto bene e male

Nel bene e nel male

A me resta il bene, a te resta il male

Tu mi hai saputo solamente dire

“Amore, amore, amore tu sei

Sei l’errore più cattivo

Che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli

Ancora tu sei,

La puttana che ha ridato un senso ai giorni miei”

Dopo tanto tanto tanto tanto tempo

Era tanto tanto tanto tanto tempo

Dopo tanto tanto tanto tanto tempo

Era tanto…

L’unico sei tu

Con cui ho fatto l’amore,

Facendo l’amore

Amore tra tutti

Hai pagato il mio corpo a parole, parole dolci

Sarò una puttana

Ma sei peggio di me

Perché di tutto quello che ti ho dato

Potevi tenerti tanto tanto tanto

Di quel bene nel male

Di bene nel male

Bebe di bene nel male

Di bene nel male

Un po’ di bene nel male

Di bene nel male

Da chi ti è dato non è importante

È sempre del bene, nel male

Amore

